La mallafollá está ligada a Granada. Se dice que la hay de dos tipos, una buena y otra mala. Todo tiene un origen y la procedencia de este concepto está en las antiguas fraguas, y se le decía a aquel que manejaba mal el fuelle, y daba 'mal aire'.

Según explica José García Ladrón de Guevara en su libro La malafollá granaína, es "una suerte de mala hostia gratuita que los granadinos repartimos sin ton ni son a todo aquel que nos rodea y que, en ningún caso, denota mal carácter, ni mala educación, ni animadversión en particular por el interlocutor. Tampoco denota desinterés en el granaíno".

Sea como fuere, este comportamiento tan genuinamente granadino traspasa fronteras y es bien conocido allende las fronteras de la provincia. El protagonista que hoy nos ocupa, Nestior (Néstor Melguizo), el vocalista y compositor de Sonido Vegetal, tras su periplo por varios países americanos, ha querido volver a su tierra y dedicarle una canción a Granada. Malafollá se presenta como el adelanto de su primer trabajo en solitario. Un tema pegadizo con una base electrónica que impulsa a saltar de la silla y bailar.

-Malafollá es el adelanto de su próximo trabajo ya en solitario. ¿Debemos sentirnos los granadinos orgullosos de nuestra malafollá?

–Orgulloso no es la palabra. Yo creo que es algo curioso, gracioso y bonito, y hay que conservarlo como algo nuestro, que no nos lo tomemos a mal y como algo negativo. Tampoco hay que coger el rol del malafolllá. Hay que estar orgulloso de uno mismo. Es una palabra que se nos ha asociado y que nos lleva un poco a nuestras raíces, a nuestro origen.

–Muchos han sido los artistas los que le han dedicado una canción a Granada, una de las más populares es la Habanera imposible de Carlos Cano. ¿Es difícil escribir una canción a Granada?

–Para mí es muy difícil porque siempre me salía cursi. No es difícil porque te salen muchas cosas, pero a mí por lo menos, me queda cursi. Malafollá la hice porque me vino la palabra, después saqué el beat, y me digo, 'cucha' lo que me ha salido. Luego la arreglé un poco. Esta canción no es lo que más me va identificar en este nuevo proyecto, pero me parece una canción súper simpática.

–Granada probablemente sea una de las ciudades a la que más canciones le han dedicado. ¿Qué piensa que tiene Granada que a tantos artistas a inspirado como para componerle un tema?

–No sé qué tiene Granada, pero sé que tiene mi corazón. Es el cordón umbilical, cualquier piedra que haya en la calle es parte de ti, es el sitio que te ha amamantado.

–Este tema tiene fuerza y arrojo, e incluso diría que es muy pegadizo. La fusión de estilos y sonidos es clara. ¿Cómo surge la idea de darle esta forma?

–La canción fue fácil. Bueno no es fácil la palabra. Me salió de forma natural. Hay otras que les cambias la letra, le das mil vueltas y nunca te convencen, llegó un momento que el tema ya no pedía más. Cuando volví de Estados Unidos empecé con la música electrónica e iba por esa línea, cuando tengo claro el concepto musical y de lo que quiero hablar, ya tengo la canción, aunque esté incompleta, ya sé como seguir.

–¿El disco que va a lanzar va en la misma línea?

–Mi idea es ir sacando temas uno a uno y sacar disco en marzo, pero quiero sacar un EP en septiembre, de la manera más fluida que se pueda, quiero sacar un anticipo de lo que estoy haciendo ahora que me sirva de soporte en los conciertos, para hacer promoción. Hay alguna canción de trap, pero a mi estilo, algo de dance y hay reggae muy elctrónico. El disco es muy bailable, mi fuerte es música para ese fin, pero del rock es imposible despegarse, lo llevo dentro, en este trabajo casi no incluyo la guitarra, algún riff muteado, y me centro mucho en la ingeniería del sonido, me gusta mucho ese mundo.

–¿Cuánto tiempo lleva sin subirse a un escenario?

–Han sido dos añitos. Eso es mucho tiempo porque eso es una droga muy grande. Los escenarios cansan y a veces no coges distancias de lo que estás haciendo. He hecho dos conciertos con este proyecto, en Cozvíjar y en el cumpleaños de un amigos, y verifiqué que estaba muy a gusto encima de un escenario.

–Toca un buen puñado de instrumentos. Básicamente es un hombre orquesta. ¿Esto le da una visión más amplia de la música?

–Pues claro, la perspectiva se va abriendo, aunque el instrumento que más me agarra, el más primitivo y que he tocado bastante es la batería, el ritmo en sí. Yo separo la música casi por ritmos, a veces coges una guitarra y lo que necesitas un ritmo, no una melodía, a veces lo haces con un par de notas. El ritmo me pierde en cualquier instrumento.

–Le voy a decir una palabra o un concepto y me responde lo primero que se le viene a la cabeza. ¿Morente?

–Valiente.

–¿Plaza Larga?

–Piedras viejas.

–¿Lorca?

–Inteligencia

–¿Flamenco?

–Raíces

–¿Casa?

–Hogar.

Nestior está de vuelta. Se afincó en Bogotá y trabajó con Richard Blair, productor de Totó la Momposina, Aterciopelados, (en sus inicios ingeniero de Peter Gabriel). Más tarde estuvo recorriendo Canadá y EEUU, conjungándolo con viajes a Colombia para hacer pequeñas producciones. En una de ellas se encontró con productor neoyorquino Christian Castagño, ganador de varios Grammys Latinos con Bomba Estéreo, Systema Solar, y productor en sus inicios de Iggy Pop. Después en Los Ángeles produce y colabora con otros artistas de diferentes partes del mundo, "la etapa más productiva de mi vida", dice, pero la raíz tira y vuelve con Malafollá.