Iván Ferrerio: “Si el público espera algo concreto de mí en este espectáculo, saldrán decepcionados”

-Presenta en Almuñécar Cuentos y canciones, un espectáculo donde intercala canciones con algunas anécdotas personales. ¿Es así?

-Sí, algo así. Lo que decidimos mi hermano y yo es contar nuestra historia de una forma un poco libre y abierta. En nuestro espectáculo ponemos una pantalla detrás de nosotros y empezamos a contarle al público cómo hemos llegado hasta aquí. Lo hemos basado en la gente que nos ha acompañado, pero también en nuestros fracasos y momentos patéticos a lo largo de nuestra vida, que no han sido precisamente pocos. Básicamente nos reímos muchos de nosotros, pero también aprovechamos y nos reímos un poco de los demás.

-Este espectáculo será muy diferente a los demás, ya que no es un concierto con sus grandes éxitos. ¿Por qué surgió este cambio?

-Con la pandemia, y después de ver los pocos conciertos que hicimos el año pasado, nos dio la sensación de que creábamos un poco de frustración. El show estaba pensando para estar de pie y realmente solo podíamos reír, saltar y cantar nosotros porque el público tenía que estar sentado y con mascarillas. Era como invitar a alguien a tu casa a comer y solo comer tú. Después de eso, nos preguntamos si deberíamos apostar por otra especie de espectáculo, algo que el público no esperaba ver. Así que decidimos cambiar nuestro repertorio para que el público pueda estar sentado, reírse, escuchar, se ponga tontorrón y que la música sea adecuada para la situación, que en ningún momento digan ‘Me faltó levantarme’. Queremos que se vayan con una sonrisa en la cara y satisfechos, pero sin hacer el mismo viaje de siempre.

-Si es un viaje por vuestra vida, habrá momentos y emociones para todo, ¿no?

Sí, definitivamente hay un poco de todo, y eso es lo divertido. Cuando empezamos a montar esto nos aterrorizaba la idea de hacer un show estático. No queríamos un guion, porque nos íbamos a aburrir y frustrar al segundo día. Decidimos estipularlo por épocas, de manera que podemos cambiar la historia que contamos o la canción que escogemos de esa época en cada concierto.

Pero los verdaderos protagonistas de los relatos son las personas que nos acompañaron en el camino. Nos dimos cuentas que explicar las tecnicidades de una canción, como los acordes, era muy aburrido. Sin embargo, cuando explicamos las historias con nuestros amigos hacen que estas sean más cercanas. Al fin y al cabo, queremos un espectáculo que acerque a la gente no solo a nosotros, sino al que tiene al lado. Así que va a haber tiempo para todo: reír, divertirse y también emocionarse con lo moñas que somos con algunas canciones.

-¿Alguien que no le conozca mucho puede ir a este espectáculo, disfrutarlo y llegar a conocerte?

-Puede ser un buen acercamiento, sí. En esta gira ha habido de todo: unos te decían que había sido el peor concierto de su vida, y otros que había sido el mejor. Creo que cualquier persona del público que se deje llevar se lo va a pasar bien. Si te sientas ahí y esperas que haga una cosa concreta, te vas a ir decepcionado a casa porque no va a pasar lo que tú esperas que pase. Sin embargo, si te dejas llevar por lo que estamos contando te lo vas a pasar bien, y espero que no te vayas a casa pensando que has gastado el dinero.

-¿Durante esta pandemia ha descansado o le ha inspirado a componer más?

-Realmente había empezado mis vacaciones después de 3 años de gira cuando se instauró el estado de alarma, así que al principio me dediqué a estar en casa, cuidar mis plantas y descansar un poco. Al principio no me sentía especialmente inspirado. Hubo varios momentos en los que entraba en el estudio y no le veía sentido a mi trabajo. Pensaba: ‘¿Qué puñetas hago yo aquí escribiendo una canción?’. No tenía ningunas ganas de hacer conciertos por streaming como otros artistas y empecé a cansarme de mi trabajo. Así que hice lo que siempre hago cuando me encuentro en ese momento: parar y esperar a sentirme motivado de nuevo. Y así sucedió.

-En Cuentos y Canciones adelanta alguna canción del futuro, ¿cuándo se podrá oír nueva música de Iván Ferreiro?

-Estos días estoy grabando en el estudio. Tengo grabadas como siete canciones, y me toca grabar otras siete. He decidido que las voy a ir sacando como singles, que es más divertido y puedo hablar de más temas. Me faltan unos detalles, mezclar algunas cosas y empezar a sacarlos para el público.

-¿Así que es más de sacar singles que de álbumes?

Aunque normalmente hago álbumes, que es lo que más me gusta. Aún así, un álbum es una historia que se va construyendo y le vas dando forma, y requiere cierto tiempo. Después de pensarlo, voy a lanzar los nuevos temas como singles porque me apetece hablar de muchas cosas. Mi cabeza a veces se empeña en hablar de algo en concreto, pero al día siguiente de otra cosa distinta. Están pasando muchas cosas en muy poco tiempo. Me faltan unos detalles, mezclar algunas cosas y empezar a sacar los singles.

-¿Algún consejo para la nueva generación que quiere llegar alto en la música?

Con el tiempo me he dado cuenta de que yo solo sé sobre mí, sobre cómo hago yo las cosas. Pero luego miro a mis compañeros de la industria y todos funcionan de manera diferente, y eso es muy bueno. Ahora en la industria cada uno hace todo a su manera. Hace poco trabajé con Juancho Marqués y me encantó cómo trabajaba, pero era muy diferente a la mía. Me gustó mucho que tuviera sus propias formas y leyes en el estudio, porque a veces puede convertirse en un caos. Y ya se nota ese cambio en una misma generación: Santi Balmes (Love of Lesbian) hace las canciones de una manera, Leiva de otra… Cada uno enfrenta su carrera de una manera y eso está genial, porque eso implica que existe cierta individualidad en la industria y no tienes que meterte en un formato concreto.

-Justo acaba de nombrar a grandes artistas con los que ha colaborado. ¿Hay alguno con el que le gustaría y aún no ha surgido la oportunidad?

La verdad es que no pienso mucho en ello. Todas las colaboraciones que he hecho han sido por amistad, porque ellos me llaman, yo les llamo y ya está. Me han ido saliendo ellas solas y no pienso mucho en buscarlas, porque creo que lo bonito es que vayan apareciendo. Si me preguntas, a mí me habría encantado cantar con todo el mundo y estar un ratito con todos. Cantaría encantado con Sabina, con Perales, con Serrat... También con cualquier grupo de ahora: con C. Tangana, con las Ginebra o con Maika Makovsk. Si por mí fuera pasaría un rato trabajando con cualquiera porque me resulta muy interesante. Yo a veces no lo veo como trabajo, sino como una forma de relacionarse con otras personas. Al final la canción acaba siendo una excusa, porque acabas compartiendo historias, vivencias e ideas con la otra persona y acabas uniéndote a alguien con quien pensabas que no tendrías nada que ver.