“Este espectáculo es un ‘magical’, una mezcla entre ilusionismo y un musical”

El Centro Lorca acoge esta noche la primera de las galas de ilusionismo del Hocus Pocus 2019. Tras una serie de talleres en bibliotecas y centros de la provincia, el festival internacional de magia arranca esta noche con el primero de sus espectáculos abiertos al público: un estreno absoluto del director de la cita, el ilusionista granadino MagoMigue, que lleva por título Invisible, la magia no existe.

La propuesta es según su creador una comedia de "arte dramágico" de Miguel Puga con Piñaki Gómez y con música de Dr. Monti. Con esta nueva propuesta, MagoMigue (Premio Mundial de Magia, que domina el arte de la invisibilidad), mostrará que tal y como escribió Saint-Exupëry, lo esencial es invisible.

Lo hará por tanto con un montaje en el que no estará sólo ni dentro ni fuera del escenario.“Me acompañan el actor Piñaki Gómez, que actúa, canta y también ha colaborado conmigo en el guión. El músico Dr. Monti, que toca y canta. Y yo, que hago magia e intento cantar. Hemos creado lo que definimos como un magical, que es una mezcla entre un espectáculo de ilusionismo y un musical, porque cuenta con canciones originales”, explica MagoMigue.

El argumento es el viaje que realiza el propio MagoMigue para conseguir esa invisibilidad total. “No sólo la mía, porque los magos solemos hacernos desaparecer a nosotros mismos o cosas más o menos pequeñas, sino también a otras personas”, detalla el ilusionista sobre el tema, que también “sirve de excusa para hablar de otras cuestiones como "las emociones que son invisibles, la amistad, el amor, las personas que también son invisibles en el mundo... “.

Esa doble lectura y ese hilo argumental son una novedad en la carrera del mago granadino. “Estoy muy contento porque supone un salto en mi carrera. Me salgo de mi zona de confort con una dramaturgia más compleja ya que es un montaje que avanza en un tiempo de ficción durante un año”.

“Somos una compañía de arte dramágico que vamos girando por el mundo y Piñaki Gómez hace el papel de un mago cubano llamado Santi Baradero que representa a esos artistas que son invisibles y están en un segundo plano siempre. Por eso muchos buscan pegarse a una estrella para que se les vea un poco. Jugamos con eso”, refiere sobre el tema de la invisibilidad de algunas personas.

Por todo ello considera que es un montaje más complejo que sus anteriores trabajos, más relacionados con el cabaret, “que es el género teatral al que pertenece el ilusionismo”.

En lo que no se ha salido de su zona de confort es en el toque de humor que es marca de la casa. “No sé hacerlo. Lo he intentado alguna vez y el resultado no era creíble. En eso me mantengo aunque en otros sentidos sí haya salido de mi zona de confort, porque yo sigo creciendo como artista después de 30 años”.

La música también ha sido el hilo conductor en otros espectáculos del ilusionista, como Concierto para baraja y piano, que presentó en el marco del Festival de Música y Danza de Granada. “Yo soy músico frustrado. Si no hubiese sido mago, me hubiese gustado dedicarme a la música, por eso siempre coqueteo con el tema”.

Sin embargo, este espectáculo es muy diferente al anterior.“Concierto para baraja y piano era un espectáculo de cartomagia porque el elemento que se usaba para hacer la magia eran fundamentalmente las cartas. Y tampoco había canciones sino música de Falla y otros compositores. Además era más íntimo, más pequeño. Este es más grande y las cartas salen sólo un par de veces. Aquí hay otros efectos y otras magias distintas, como apariciones de fantasmas o hacerme desaparecer”.

Aunque todavía no hay fechas cerradas, después de su estreno absoluto está previsto que viaje a Madrid y Barcelona. Incluso hay interés en Japón porque el trío de ‘invisibles’ también recale allí. “Estas cosas nunca se sabe muy bien qué recorrido tienen. Depende de las personas que quieran contratarlo. La magia está empezando a meterse en los circuitos teatrales en este país, y yo soy uno de los pioneros en esa lucha. Confío en ello aunque, hasta que no tengamos presidente, todas esas cosas de cultura oficial están paraditas. Como las redes de teatro nacional dependen de la Administración, a los magos también nos afecta”.