La voz femenina se alza fuerte en la LXVII edición del Premio Planeta

No es que se haga oír, es que se alza fuerte y clara. "La voz femenina" toma el premio literario mejor dotado de las letras españolas, el Planeta, según explicó Juan Eslava Galán, integrante del jurado del galardón que este año cumple su LXVII edición, y en plena forma, no en vano ha vuelto a batir su propio récord de ejemplares presentados, 642, nada más y nada menos.

"La Guerra Civil y la novela histórica están perdiendo un poco de terreno en favor de las novelas de orientación femenina. Obras donde la voz de la mujer está enormemente presente, incluso cuando el narrador pueda ser un hombre", precisó el escritor junto al resto del comité que hoy dará a conocer las obras ganadora y finalista y que ayer desveló ciertos detalles de las tramas y estilos de las diez novelas que, finalmente, resultaron aspirantes al premio.

El jurado habla de "una nueva novela social" que "se acerca a la figura de la mujer"

Obras que, como profundizó otro miembro del jurado, Fernando Delgado, quizás están llamadas a la creación de una "nueva novela social", concebida "no en el sentido clásico" sino que "se acerca a la figura de la mujer y a las vicisitudes de nuestro tiempo". Una nueva tendencia que brota en el Planeta donde siguen floreciendo a su antojo la novela negra, el thriller y el suspense, a tenor de las líneas que se dibujan en los argumentos de las diez novelas finalistas.

Minutos antes de esta tradicional radiografía ofrecida por el jurado, el presidente del Grupo Planeta, José Creuheras, quiso hablar sobre la situación jurídica y social de la compañía. Así, recalcó que "nos mantenemos firmes en la decisión de seguir en Madrid porque las condiciones no han cambiado en Cataluña. Cerramos la sede de Barcelona y nos trasladamos a Madrid por la inseguridad jurídica y por proteger a nuestros autores. Sería un signo de normalidad la vuelta pero de momento no nos lo hemos planteado". No obstante, matizó que la singularidad que vive la política catalana en este momento no afecta al día a día de los sellos que conviven en la órbita de Planeta. "El traslado de la sede tiene un aspecto completamente jurídico porque los colaboradores siguen donde tenemos nuestras delegaciones (por ejemplo, Sevilla) y desde el punto de vista operativo no ha tenido trascendencia".

Antes del tradicional almuerzo con el que Planeta da la bienvenida a la prensa acreditada en la víspera del fallo del premio, Crehueras aprovechó para reclamar un plan que proteja a las librerías, "que son un puente esencial entre el autor y los lectores" y exigió el respeto a la creación de los escritores en un país donde, recordó, "la piratería, que yo prefiero llamar robo, ha subido un 12% en el último año y donde cada minuto se descargan ilegalmente 800 libros". También demandó al Gobierno español que cree y desarrolle planes para fomentar y apoyar la lectura.

De todo ello podrá hablar Crehueras hoy lunes, festividad de Santa Teresa, con el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, que le acompañará en la mesa presidencial durante la velada de entrega del Premio Planeta y del galardón a la novela finalista. Entre las autoridades que han confirmado su asistencia a la mesa presidencial se cuentan también la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que no acudió el año pasado; y la consejera de Cultura de la Generalitat, la diputada de Junts per Catalunya Laura Borràs. Una importante representación femenina, por tanto, en la mesa presidencial de un premio entre cuyos finalistas dominan las voces de mujer.