"El fichaje de Cazorla no hubiera sido igual sin el truco de magia de Yunke"

Para Luis Olmedo el "mago se hace, más que nace". El ilusionismo le alcanzó mientras estudiaba Comunicación Audiovisual, una carrera que le ha servido para potenciar la faceta estética de su espectáculo. El artista también estudió magia porque asegura que "hay que estudiar y ensayar, ya que hay un montón de trabajo detrás" de esta disciplina. Su esfuerzo y su valía le han convertido en uno de lo magos más prometedores del país. Este fin de semana toma el relevo de Miguel Ángel Gea en el ciclo de magia, que se celebra hoy -y mañana- en la Corrala de Santiago.

-Gea dice que "la magia española vive un gran momento". ¿Está de acuerdo con él?

Es cierto que he ganado un premio, pero tampoco creo que sea definitorio de lo que hago"El cliché de 'magia para niños' funciona, pero es un tipo muy determinado y hay otros espectáculos"

-Totalmente. Creo que la magia está un momento espectacular, tanto las nuevas generaciones como las antiguas. Hay una cantidad de magazos ahora en todas las ramas del ilusionismo que no se ha dado nunca. Siempre ha habido buen nivel, pero ahora en cualquier rama del ilusionismo a la que te vayas tenemos a los mejores.

-¿Se trata de una burbuja o algo que va a seguir a largo plazo?

-Lo dudo mucho, creo que seguirá por muchos años. Desde luego con las generaciones que vienen, pero también creo que la generación mía está fuerte, la generación de Gea, la de Magomigue.

-Ha ganado numerosos premios de magia y se habla de usted como el "mago más prometedor" ¿Nota la presión?

-No considero que tenga ninguna fama. Yo hago mi magia, hago mis cosas lo mejor que puedo siempre. Sí que es cierto que he ganado un premio, pero tampoco creo que sea definitorio de la magia que hago, puesto que al final el premio te lo dan por un número de 10 minutos. No es quitarle importancia a los premios, sino relativizarlos, ya que luego hay que defenderlo en un espectáculo cada día.

-También ha hecho espectáculos fuera de España. ¿Se nota el cambio del público?

-Sí, siempre. Hay que poner el termómetro ahí porque incluso en España hay diferencias dentro del público y no se puede decir que el español sea todo el mismo. Hay países en los que gusta un estilo, otros que por cultura no quieren aplaudir durante el espectáculo, hay países donde el espectador está más entregado, pero al final siempre todo conduce a lo mismo, ilusionar y divertir.

-La magia es más visual que oral. ¿Ayuda eso a internacionalizarla?

-Realmente el idioma también es un poco barrera, porque el español se habla en una parte del mundo, pero hay otra donde no. Pero es cierto que el componente visual tiene esa cosa que hace que se pueda internacionalizar un poco más, con espectáculos más visuales por ejemplo, pero al final es el propio artista es el que llega fuera de sus fronteras sin importar el idioma que hable.

-Se tiene la sensación de que el público de estos espectáculos es infantil o familiar. ¿Es la magia cosa de niños?

-Yo creo que cada vez se empieza a perder más el cliché de 'magia para niños'. Funciona, pero es un tipo de magia muy determinado y hay otro tipos de espectáculos, por ejemplo el que yo llevo a Granada, que está recomendado para mayores de 13 años por la propia estructura del show.

-La magia tiene que enfrentarse a los avances en efectos especiales. ¿Qué aporta esta disciplina frente a grandes producciones como JurassicWorld?

-La magia tiene un componente muy importante, que es que la ves en directo, y eso marca una diferencia muy grande respecto a las películas de Hollywood. No creo que el público se asombre ahora de forma más difícil, lo que cambia son los ritmos. Ahora los planos del cine son ahora diferentes a los de hace unos años y creo que en esa línea va la magia también.

-Frente a ese componente en directo, la magia televisiva está ganando fuerza. ¿Qué aporta esta nueva forma de magia?

-Creo que tiene su propio lenguaje, hay que mostrarla de una forma diferente. No creo que la magia desluzca per se en televisión, sino que es otro lenguaje, en el que se mezcla lo visual con lo audiovisual. Para mí, la magia siempre es buena y esos programas están dando publicidad a la magia y me parece perfecto porque hay gente que no ha visto magia en su vida.

-Mención aparte merece la presentación de Santi Cazorla en el Villarreal con el Mago Yunke. ¿Qué opina de esta nueva forma de emplear la magia?

-La magia puede adornar incluso el fichaje de un futbolista. Creo que la magia sirve como reclamo para grandes eventos y ahí lo demostró Yunke. Piensa cuánta gente ha compartido el vídeo de Yunke o cuántos medios se han hecho eco. Santi Cazorla es un gran jugador, pero creo que el fichaje hubiera sido menos sonado si no llega a ser por la anécdota de que Yunke lo hizo aparecer. Creo que la magia es un componente ideal para poner en cualquier evento y que realza o potencia cualquier cosa con la que se junte, aunque yo soy mago. ¿Qué te voy a decir? [risas].

-¿Se ve usted presentando a un futbolista en el futuro?

-Como no lo presente con una baraja de cartas, voy mal [risas]. Lo mío no son las grandes ilusiones, sino la magia de cerca.