"Las fronteras no interfieren en la cultura"

Mansaborá Folk nace en la ciudad de Cáceres en el año 2005 con la única intención de difundir la cultura tradicional extremeña. Con los más de trescientos conciertos ofrecidos han recorrido toda la comunidad de Extremadura, así como buena parte del país, cosechando un gran éxito en todas sus intervenciones. Mansaborá se ha convertido en uno de los referentes de la música folk de la región y uno de los grupos más solicitados en el panorama folk del país, habiendo llevado la música de su tierra por Salamanca, Ávila, Huelva, Cádiz, Guipúzcoa, Vizcaya, Barcelona, Guadalajara o Madrid, entre otros lugares.

Después de diez años en los escenarios, este grupo cacereño presenta su nuevo trabajo discográfico titulado 3 Vidas con un nuevo concierto concebido para divertir, entretener, emocionar y hacer participar al público del recorrido por la cultura tradicional extremeña, a través de sus canciones, con una puesta en escena innovadora y atractiva. Con este objetivo tan loable, llegan esta noche al Parapanda Folk de Íllora.

-Su nombre procede de una leyenda de amor y muerte. Bonita historia.

-Sí, tomamos prestado el nombre a un viejo pasadizo que se adentraba en la ciudad antigua de Cáceres conocido como Mansa Alborada, y posteriormente como Mansaborá, a través del que un capitán cristiano entraba cada noche a los aposentos de la hija del Caíd, señor de la ciudad mientras las tropas de Alfonso IX intentaban reconquistar la villa de Cáceres. Como la situación se hacía cada vez más insostenible el capitán decidió traicionar a su amada y usar el pasadizo de Mansaborá para reconquistar la ciudad para la cristiandad.

-Y a estas alturas ¿son también un grupo de leyenda?

-No, no lo creemos. Somos uno de los grupos que resisten a los tiempos en la lucha por la música tradicional, nada más.

-¿La 'raya' es permeable? ¿La música popular extremeña y la portuguesa se mezclan?

-Por supuesto, las fronteras políticas no interfieren en la cultura o las costumbres. La música rayana y los distintos dialectos que en Extremadura se hablan, son una fuente excepcional de riqueza musical y cultural que se refleja en el repertorio de la mayoría de los grupos. Es una parte de nuestra cultura que tenemos que cuidar, mimar y enseñar, ya que, al menos nosotros, que somos de la ciudad de Cáceres, colocados más o menos en el centro-oeste de la península nos sentimos muy 'oestes', no tanto del sur o del norte, sino que hacemos gala del carácter fronterizo con mucha curiosidad y orgullo.

-¿Ortodoxia o heterodoxia? ¿Tradición o renovación?

-Desde el comienzo tenemos un gran debate interno sobre la 'forma' y 'fondo'. Respetando, por supuesto, lo que haga cada uno, nosotros queremos mantener la forma de la música de raíz, no creemos que transformar nuestra música, globalizarla y hacerla prácticamente irreconocible sirva para que se valore su riqueza y valor. Si algo no debería pasar en el folk es que nos alcance esa globalización, y actualmente suena todo muy parecido, da igual de dónde vengas, las formas son las mismas, y nosotros nos alejamos de eso. Buscamos hacer un profundo trabajo sobre las canciones, sus armonías, letras… pero que no se note, que parezca que siempre se cantaron así, hasta que uno se para a examinarlas y se da cuenta del trabajo que hay detrás.