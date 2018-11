El genio de Guillermo Pastrana se alía con la OCG

El joven granadino Guillermo Pastrana, violonchelista de fama mundial, se reencuentra con su ciudad y la OCG el fin de semana a las 20:30 en el Auditorio Manuel de Falla. El motivo: las maravillosas Variaciones sobre un tema rococó de Tchaikowsky, que tanto recuerdan al ballet El lago de los cisnes. Pastrana se encuentra de gira por España, pero pronto volverá a Suiza, donde es profesor en la prestigiosa Musik Akademie Basel Hochschule für Musik. Afronta el recital como lo que es, una oportunidad de expresarse y hacer cantar a su violonchelo, en su ciudad, Granada. Para no perdérselo.

Compartimos un largo café con el músico cerca de su barrio, el Realejo. Viene como es él: sencillo, elegante y esbelto, con un brillo especial que contagia. El tiempo pasa rápido, pues fluyen las ideas, ya que él las tiene claras. Es buen conversador y educado.

Pastrana se encuentra de gira por España, pero pronto volverá a Suiza donde es profesor

A la pregunta de qué siente cuando vuelve a Granada, él responde deshaciéndose en elogios a su familia, su ciudad, su barrio, su colegio, su conservatorio y su orquesta. "La OCG ha sido decisiva en mi vida y en mi proyección, es una referencia no sólo para el público, a través de sus programas, sino que ejerce de maestra para muchos jóvenes a lo que da la oportunidad", recalca. El público granadino, dice, es el que "más" respeta: "Me quieren y eso emociona y quiero compartir mi música con ellos".

Durante los ensayos en Suiza o en mitad de sus giras anteriores en los que estaba trabajando y estudiando Las Variaciones sobre un tema rococó, que oirán hoy -y mañana- en el Falla, reconoce que le emocionaba "pensar lo cerca que iba a tener no solo al público, amigos y familiares, sino a cantidad de músicos a los que admiraba desde pequeño".

Sobre sus inicios en su casa en el Realejo cuenta que su madre, pintora y escultora, les inculcó "el amor por el arte" y que gracias a ella "se utilizaba el lenguaje de los sentimientos, de lo espiritual con normalidad". "Los tres hermanos estudiábamos música: Encarni violín, Sandra canto y yo el violonchelo. Aquello era una locura maravillosa, muy estimulante todo, el ambiente, el lenguaje abstracto, el arte", rememora.

En este momento le digo que es fácil que se llene el auditorio, o sea que habrá público delante y detrás, a escasos centímetros la OCG y delante el Maestro Víctor Pablo Pérez. ¿En esa situación es posible que el solista disfrute? Guillermo se ríe y recuerda lo que se le decía a los toreros: "Balor, arte y miedo". "Son realmente esas tres emociones, pero en esos momentos, no se me va de la cabeza una palabra: compartir", contesta. A esto, y así se lo dije, le pongo un pero, y son las propias variaciones de Tchaikowsky, que te exigen pasar en instantes de un estado al opuesto, del drama a la felicidad en instantes. Guillermo, en este sentido fue muy gráfico, es un gran profesor, no lo olvidemos. "Las variaciones de Tchaikowsky son como un archivo zip, mucha información y muy comprimida, pasas por distintos roles en un momento estás cantando con el violonchelo y repentinamente tienes un pasaje de virtuosismo extremo, es realmente una obra exigente que te obliga a tener muchos personajes dentro", explica.

Siguiendo la conversación, era obligada la referencia al artículo de 2014 del Ojo crítico, en el que Pérez de Arteaga hablaba de él como "el mejor violonchelista del mundo". Pastrana admite que "de un tiempo acá, a través de los concursos, que cumplen una función muy importante, parece que se trata de asemejar la música al deporte, y no es posible, en música no hay el número uno, el dos o el tres, un músico te llega o no, y yo trato de transmitir en cada oportunidad que tengo. No podemos decir quién es mejor escultor Oteiza o Chillida o mejor pintor Picasso o Velázquez. La música es subjetiva y abstracta. La música no es un deporte. No hay un Nadal ni un Federer de la música. la música es un arte y a unas personas le transmite unas cosas y a otras otra", reflexiona. Sobre esta cuestión concluye que cuando le dicen que es el mejor le da la sensación que hay un cierto "capitalismo musical, demasiado terrenal". "Yo prefiero seguir en el mundo de la música, que es más abstracto", zanja.

Antes de terminar le pregunto por los programas y proyectos en los que se encuentra trabajando, además de estas variaciones rococó que ha interpretado en varios países. En febrero de 2019 saldrá a la venta un disco grabado junto a Daniel Blanch en torno a tres generaciones de compositores catalanes, con obras de Xavier Montsalvatge, Robert Gerard y Joan Manen, ésta última inédita. Tiene una importante cita en un Festival de Música Contemporánea en Bilbao en fechas recientes y prepara una gira junto a su hermana, la soprano Sandra Pastrana con obras de Bocherini para violoncello y soprano -será una gira muy extensa por toda España-.