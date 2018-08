La gran familia del rock and roll

Alfacar entrará en septiembre volviendo atrás en el tiempo. Como en años anteriores, el municipio granadino se llenará de música de los sixties (década de los 50 y 60) gracias al Hogaza Rock, que sopla ya dieciséis velas. Pese al paso de los años, el festival, promovido por la asociación cultural homónima, sigue manteniendo el mismo espíritu, el de ofrecer una noche de diversión para toda la familia.

Esto último es lo que marca "la diferencia" entre este festival de música y otros similares, como apuntó ayer durante la presentación Fermín Moga, representante de la Asociación Cultural Hogaza y coordinador del festival, quien para dar ejemplo acudió con su hija a la cita. Su compañero Carlos Muñoz, que asistió solo, anunció que, por primera vez, este año se han preparado una serie de autobuses de vuelta para que quien lo desee pueda asistir a un festival que dura "hasta que el cuerpo aguante", como apuntó ayer Moga.

El coordinador también afirmó que "Alfacar se llena" durante toda la jornada del sábado, no solo las horas del festival. El Hogaza Rock entiende la familia de una forma extensa, de ahí que, como explicaron sus responsables, el evento contribuya a potenciar la economía del municipio gracias a los visitantes que se trasladan desde otros puntos de Granada.

Además, la existencia de la asociación cultural va más allá del festival, y a lo largo del año ponen en marcha distintas actividades, con el objetivo de crear una gran familia en torno a la música. El Hogaza Rock no es, por tanto, el único evento promovido por esta entidad, pero sí es la joya de la corona y como tal la organización se ha esmerado en preparar un programa que cumpla con todas las expectativas. En total serán cinco bandas -cuatro españolas y una británica- las encargadas de convertir la Plaza de la Iglesia en una pista de baile.

Los responsables de dar el chupinazo de salida serán los malagueños The Oddball. A las 20:30 horas estos "borrachos y gamberros", como ellos mismos se definen en su web, se subirán al escenario para calentar motores con su garage-punk.

Tras ellos será el turno de los madrileños Imperial Surfer, que destacan por su estilo, mezcla de distintos géneros, y que invita a salir a bailar.

Algo más movido es la línea que sigue Hollywood Sinner, a los cuales se refirió Moga como "los Ramones de 2018". Edu Sinner (vocalista y guitarra), Carmelo Tornado (bajo) y Marco Sinner (batería) son los integrantes de esta formación que surgió durante el cambio de siglo y en la actualidad se caracteriza por su explosivo sonido, ideal para bailar el pogo.

Sin tener una vida tan larga como los anteriores, The Royal Rooster está formada por Rudy King (voz y guitarra), Mike Von Clubman (bajo), Javi Hunka Hunka (saxo), Esteban Beatboy (guitarra) y Burning Serge (batería). Cinco músicos con una dilatada trayectoria en otras formaciones que decidieron unirse para crear esta nueva banda, que ofrece una mezcla de sonidos que combina rock and roll, soul primitivo, ritmos jamaicanos e instrumentales salvajes.

Pero sin duda el principal atractivo de esta edición del Hogaza Rock son los londinenses The Fuzillis, una formación que Moga definió con una sola palabra, "brutales". Como el resto de grupos que estarán este sábado en Alfacar, su estilo de música no es tan fácil de explicar, pues en él se pueden encontrar influencias de garage, twist, surf y, por supuesto, del rock and roll.

Con los últimos guitarrazos de los británicos, tocará decir adiós al Hogaza Rock hasta el próximo año. Será hora de dar las buenas noches y emprender el regreso a casa hasta que la familia del rock atarfeño vuelva a unirse en la próxima cita musical de este pueblo granadino.