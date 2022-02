"Hay grupos clásicos de rock que, sin saberlo, han experimentado con el reguetón"

Antes de Carmen Mola, ya estaba Café Quijano. Tres hombres que dieron vida a una mujer (Lola), que se convirtió en un auténtico éxito, en este caso musical. Los hermanos irrumpieron en el panorama de finales de siglo contando la historia de esa mujer, lo que pasó después, no le sorprenderá. Casi un cuarto de siglo después, los leoneses se encuentran cómodamente asentados dentro del circuito artístico nacional e internacional (han sido nominados a varios Grammy latinos) y actualmente se encuentran girando con su último trabajo Manhattan, con el que aterrizará en la capital nazarí este sábado.

-¿Qué se le ha perdido a Café Quijano en Manhattan?

-La ciudad de Nueva York formó parte de mi vida hace tres décadas. Con poco más de veinte años me fui a los Estados Unidos, a Florida, concretamente. Muchos fines de semana me escapaba a Miami para disfrutarlos en esa ciudad donde cada día surgía una historia diferente. Una de las últimas historias que surgieron la contamos en la canción que da título al álbum, Manhattan. Una más de tantas.

-El disco es una continuación de La taberna del buda, ¿se suman acaso a esa tendencia de secuelas, remakes,... de otras disciplinas?

-No, simplemente, al igual que hicimos con los tres volúmenes de boleros que publicamos con el fin de volver a nuestros orígenes, lo volvemos a hacer con Manhattan para regresar, también, al origen de nuestro sonido pop. Además, conmemoramos el vigésimo aniversario de la publicación del que para nosotros fue el disco que marcó la linea a seguir en cuanto a sonido y composición se refiere.

-Hablando de tabernas, vienen de una familia vinculada a la hostelería y ahora se dedican a la musica. Imagino que la pandemia habrá sido dura para la familia Quijano.

-Sin duda; la pandemia nos ha golpeado por todos los lados. Pero, en circunstancias así no queda más remedio que asumir que lo que pasó, y sigue pasando, está fuera de nuestro control. Lo que sí podemos controlar es la forma en la que restablezcamos nuestro orden para seguir por el camino que transitábamos, que no era otro que el del trabajo.

-Vienen también de León, eso que algunos llaman 'España vaciada' ¿qué les inspira ese término?

-Bueno, si nos remitimos a la literalidad del término, debemos pensar que a la 'España vaciada' pertenecen todas las provincias de menos de 700.000 habitantes; por lo tanto, estamos hablando de la mitad del país. León es una ciudad con muchísimas posibilidades en la que, como en todas las ciudades pequeñas, hay mucha gente que decide buscar otro rumbo donde puedan encontrar más oportunidades. Pertenecemos por tanto a esa 'España Vaciada' pero estamos encanados de haber nacido en León, de pasar mucho tiempo en una ciudad que nos da paz y que nos consta que, como muchas de esas otras provincias, podría ocupar un lugar mucho más protagonista por una lista interminable de razones pero que no resulta tan fácil.

-Precisamente, para intentar remediar esa solución sus 'vecinos' de Soria han lanzado su propio movimiento político ante el olvido de los 'grandes' y no le ha ido mal en las elecciones. ¿Era ya el momento de pasar a la acción?

-Siempre es momento de pasar a la acción; nunca sobran las intenciones, y mucho menos los hechos, si se trata de buscar la mejora de los contextos, cualesquiera que sean.

-Los más jóvenes probablemente le conozcan por su feat con Willy Toledo, un tema con aire de reguetón ¿renovarse o morir?

-Más que renovación es adaptación; el beat del reguetón tiene mucho más intríngulis y raíz que el que entendemos como tal. Han existido grupos internacionales y clásico de rock que, sin saberlo, han experimentado con él. Todo depende del vestido con el que se vista dicho beat. Nada es despreciable en música, ningún ritmo.

-Por cierto, que el disco está en plataformas digitales pero no sale en físico hasta finales de mes ¿cuál es su relación artística con las nuevas tecnologías?

-No está todo el disco en las plataformas, solo un par de canciones que han sido el adelanto de Manhattan, el álbum verá la luz el veinticinco de Febrero, Nuestra relación con las nuevas tecnologías es cordial. Somos gente de nuestro tiempo que tenemos una gran capacidad de adaptación.

-Están a punto de celebrar las bodas de plata desde que comenzaron en esto de la música. ¿Qué esperan para los próximos 25 años?

-Nos encantaría poder seguir los próximos veinticinco años encima de los escenarios y no se nos pasa por la cabeza que no sea así. Esperamos disfrutar tanto como hemos disfrutado en los veinticinco años previos y sobre todo, hacerlo de la manera más consciente posible ya que, a veces, todo pasa tan deprisa que no te percatas del privilegio que supone hacer lo que estamos haciendo, música

-Para acabar, además de músicos son merengues ¿cómo ven la vuelta de la Champions frente al PSG?

-Está la cosa complicada pero cuando se trata de ganar grandes batallas, también, los sufrimientos son de la misma talla. Se sufrirá pero se seguirá adelante, con total seguridad. El Real Madrid es especialista en hazañas de este tipo.