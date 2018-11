José Coronado se convierte en "un hombre perdido en la noche", dominado por la frustración y la ira, en Tu hijo, un thriller seco y brutal con el que el director sevillano Miguel Ángel Vivas regresa a la ciudad donde nació. La película, que inauguró la pasada edición de la Seminci y se estrena este viernes en los cines, se sirve de la historia de un médico obcecado con la venganza para reflexionar sobre asuntos como la violencia en los tiempos de teléfonos móviles e internet, la incomunicación entre generaciones o "la masculinidad mal entendida".

Coronado, presente ahora en series como Gigantes o Vivir sin permiso, exhibe una rotunda madurez en la piel de este doctor que decidirá ajustar cuentas cuando su hijo caiga en coma por una paliza recibida en una discoteca. "Cuando me preguntan quién es Jaime", asegura el actor, "siempre digo: Jaime sois vosotros. Jaime eres tú", explica sobre una película que interpela al espectador -que se titule Tu hijo, en segunda persona, no parece casualidad- en los incómodos dilemas que acaba planteando. "Al mismo tiempo que propone un thriller interesante, Miguel Ángel te levanta una alfombra y te enseña eso que no queremos ver, te pone en la tesitura de qué harías tú si te ocurriera lo mismo que el personaje".

Vivas narra la enajenación que va apoderándose de su protagonista con pudorosa contención. "La apuesta consistía en llegar a la emoción desde la verdad, no desde la mentira", sostiene el director. "Habría sido muy fácil buscar en las primeras secuencias la empatía del espectador hacia el personaje de José, recurrir a trampas como la música o los primeros planos, esa pornografía emocional que hoy se da tanto en televisión y que ha impregnado al cine. Pero decidimos poner planos generales, seguir al personaje de espaldas e ir entrando en él poco a poco", señala el realizador.

Al sevillano le gusta decir que Tu hijo es su largometraje más personal hasta la fecha, un guión que ha escrito junto a Alberto Marini y en el que ha volcado varias cuestiones que le inquietan. Entre otros, a Vivas le intriga el modo en que muchos hombres reprimen las emociones. "La película es una crítica a la masculinidad mal entendida", reconoce el cineasta. "Yo siempre digo que el personaje de José, Jaime Jiménez, es un hombre del siglo XX que no ha comprendido el siglo XXI. El problema es que hay una serie de personas con cargos importantes, que son jueces, médicos o políticos, que están en la misma situación. Y, en realidad, ninguno de nosotros ha superado el siglo XX, esa herencia está ahí. Somos lo que hemos vivido en la infancia, y entonces había un mundo muy distinto al de hoy". concluye Vivas.

Tu hijotambién refleja cómo internet y los teléfonos móviles se han erigido en plataformas que divulgan la violencia del entorno. "Es algo que a mí me supera", admite Vivas. "Al protagonista le duele más que la propia paliza que le dan a su hijo el hecho de que esa paliza haya sido grabada", expone el director, que se aterró cuando se puso vídeos reales de peleas o agresiones en su ordenador. "Tuve que dejar de verlos, me parecía amoral que alguien hubiese sufrido algo así y además tuviese que lidiar con que estuviese colgado en la red. Escenas así trivializan la violencia", denuncia.

"Creo que nuestra generación ha entrado muy rápido y de forma muy abrupta en las nuevas tecnologías", defiende Pol Monen, que interpreta en el filme al hijo del título. "No nos han dado unas pautas y nadie nos ha avisado de que un móvil puede ser un arma, puede dañar una reputación. Especialmente la gente más joven puede no tener muy claros los límites entre lo público y lo privado. Y hay muy pocos padres que controlan los teléfonos de sus hijos, no saben el tipo de contenidos que ven ni con quién hablan", argumenta el candidato al Goya al actor revelación este año por Amar. Porque en el thriller de Vivas asoma "como telón de fondo otro tema: que creemos conocer a nuestros hijos pero no es así", añade Coronado, perplejo también ante un tiempo en el que hay "una libertad maravillosa" pero también "lo que dictamina el proceder de los jóvenes es lo que se dice en las redes, ya no cuenta la opinión de un padre o un profesor", lamenta.

Tu hijotranscurre en una Sevilla oscura y lluviosa, uno de los elementos que sedujo a Olmo Figueredo, de La Claqueta, productor de la película junto con Enrique López Lavigne y Apache Films. "Me encantó el guión, pero también la posibilidad de que el director de Secuestrados, que había hecho toda su carrera fuera, regresara a su ciudad. Traer a alguien a casa era como cerrar un círculo".