La idea de un arte global

No es esta que llega, como viene siendo habitual, al Palacio de los Condes de Gabia una vez terminado el curso escolar, una exposición más. No se trata de una muestra resumen de una promoción de jóvenes estudiantes con su carrera artística recientemente terminada, es una exposición que encierra asuntos más destacables, incluso, que la propia presentación de los autores y sus trabajos. Vayamos por partes. Normalmente, las exposiciones de este tipo vienen siendo comisariadas -o mejor dicho, sin existir ni siquiera comisaría propiamente dicho y sólo una mera selección de autores y obras- por alguno de los profesores que han dirigido la formación de los alumnos, por el director de un departamento o, simplemente, por alguien del Claustro elegido para tal finalidad. Es algo muy normal y que, en cierta medida, no presenta inconveniente alguno, sólo lo acertado o no que se pueda estar para llevar a cabo la misión encomendada. Sin embargo, como hemos dicho en muchas ocasiones desde las páginas de Granada Hoy, en la Facultad de Bellas Artes de Granada se están haciendo las cosas bien y una muestra que recoge los proyectos artísticos de los mejores alumnos de una promoción tenía, a la fuerza, que encerrar un desarrollo especial y positivar un estamento que nos ponga en una dimensión más allá que lo que es una simple exposición colectiva de alumnos.

Desde los equipos entusiastas que dirige el decano de la Facultad, Francisco J. Sánchez Montalbán, se ha ideado una fórmula que tiene mucho sentido y constata los muchos alcances creativos y dinamizadores que existen en el antiguo Manicomio de Granada. Como la profesión artística, para que tenga un buen carácter y una mejor dimensión, debe sustentarse desde un cúmulo de muchas cosas y no sólo desde la mera posición creativa; la Facultad de Bellas Artes ha unido esfuerzos organizativos con el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada y ha buceado entre los alumnos para encontrar quien lleve a cabo labores de comisariado. Importante asunto este y que demuestra una clarividencia absoluta.

Es bien conocida -por lo menos, hasta ahora, así ha sido- la lejanía entre ambas instituciones. En otras universidades, incluso, el desapego es, infinitamente, mayor. Puedo dar fe, de primera mano, de ello. Desgraciadamente, muchos de los Historiadores de lo artístico pasan muy de puntillas alrededor de lo contemporáneo. Era necesaria una correcta y directa implicación en tareas artísticas que fomenten y potencien aspectos que pueden incidir positivamente en el desarrollo de la profesión artística en general. Y la labor de comisariado es uno de ellos.

La estudiante de grado de la Facultad de Historia del Arte elegida ha sido Jéssica Domínguez, que ha realizado una tarea entusiasta, promoviendo muchas de las circunstancias que deben incidir en una buena muestra.

La visión joven de alguien implicado en una realidad nueva como el arte más inmediato da una vida y un desarrollo abierto a cualquier situación, y eso es lo que encontramos en la filosofía de la exposición. La joven comisaria se ve que está al tanto de lo que ocurre, que conoce el paño y que ha recorrido los caminos adecuados. Su visión particular hay que considerarla absolutamente acertada y aceptar un proyecto que viene avalado por la inmediatez a unas posiciones artísticas que plantean los registros habituales de un arte abierto donde tienen cabida todas las circunstancias expresivas y que lo único que debe mantener es la manifestación de una verdad creativa.

Doce artistas han sido los elegidos para conformar una realidad expositiva que presenta todas las situaciones intervinientes en el arte más inmediato. Obras que desentrañan las posiciones usuales -fotografía, dibujo, pintura e intervenciones espaciales- y que plantean desarrollos conceptuales abiertos donde la idea de identidad, de tiempo, de la propia historia e, incluso, de posibles circunstancias de lo psíquico, encuentran acomodo en un arte nuevo con ilusionantes perspectivas.