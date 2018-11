Los menores de 16 años podrán asistir a conciertos libres de alcohol

Sesiones de cine, funciones de teatro, eventos deportivos y hasta corridas de toros. Los menores andaluces pueden acudir a estas actividades de índole cultural y recreativa acompañados de sus padres –o quienes sean sus tutores legales– sin ningún tipo de restricción. Las reglas del juego cambian cuando se trata de música en directo. Los menores de 16 años tienen prohibida la entrada a conciertos en salas y bares –de 16 a 17 si se permite desde hace años–. ¿Qué pasa si una familia quiere ir con sus hijos a un directo en estos espacios? ¿Y si un adolescente tiene un grupo y quiere tocar en una sala local?

El Gobierno andaluz aprobará esta semana un decreto para permitir la entrada de menores de 16 años a conciertos en salas y bares. El cambio en el Reglamento General de la Admisión de Personas en los Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas permitiría que los jóvenes entraran a los establecimientos únicamente "para una actuación en directo en concreto y sólo durante el tiempo que dure la misma", reza el apartado segundo del artículo 3. La nueva normativa establecería como requisito que los menores fueran "acompañados de una persona legalmente responsable de los mismos" o de "una persona mayor de edad expresamente autoriza por aquella".

De acuerdo con lo establecido en la Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas, se lee en el apartado tercero del artículo tres dedicado a los menores de edad, "a las personas menores de 18 años que accedan o permanezcan en los establecimientos públicos dedicados a la celebración de espectáculos públicos o al desarrollo de actividades recreativas, no se les podrá vender ni suministrar bebidas alcohólicas o tabaco". El nuevo decreto establecerá que los menores sólo puedan estar en salas o bares "donde no se sirva alcohol, bien de manera constante o de manera eventual. Si lo es de forma eventual se tiene que hacer explícita". Los menores de 16 años podrán asistir a conciertos libres de alcohol.

La modificación, fruto de una Proposición no de Ley en el Parlamento andaluz que tenía por nombre En defensa de la cultura y la música en Andalucía, tiene como objetivo "mejorar el acceso de las personas menores de 16 años a las actividades culturales". "Este cambio junto al decreto de los espectáculos públicos –aprobado este verano para que los establecimientos pudieran organizar actuaciones de pequeño formato de 15:00 a 00:00 horas– va a ser el que de cumplimiento íntegramente a esa Proposición no de Ley", explica la parlamentaria autonómica socialista Olga Manzano, que espera que el decreto pueda ser aprobado por el Consejo de Gobierno "antes de las elecciones" –lo que le da de margen tres días, ya que a partir del jueves no se podrá–.

"Los dos decretos responden a las continuas peticiones de los ayuntamientos y de distintos colectivos", declara la parlamentaria autonómica, que señala que desde "el sector de la hostelería y de la música también se pedían este tipo de actuaciones". Manzano también piensa que la nueva normativa beneficiará a "las parejas con niños pequeños" y a "la gente con nuevos hábitos de ocio".

Para la representante socialista, la modificación en Reglamento General de la Admisión de Personas en los Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas es "una apuesta importantísima por la música en directo". "Muchos llegaron a ser músicos porque iban a muchos conciertos. El nuevo decreto fomentará la posibilidad de que los jóvenes quieran que su futuro esté en el mundo de la música y tengan la posibilidad de crecer", zanja positiva Manzano.

Según fuentes municipales, el Ayuntamiento tiene que estudiar a fondo la petición para que los menores puedan entrar a determinados conciertos. A priori, "les parece una magnífica idea que el colectivo de músicos de Granada lo llevaba demandando años". "La cultura empieza desde la niñez. Un niño que asiste con sus padres a conciertos y teatro será un niño inteligente. Acercar la cultura al menor siempre será algo positivo", dicen. "Muchas familias no van a determinados conciertos porque no pueden entrar con sus hijos. Eso se traducirá en mayor consumo, mayor empleo y mayor riqueza. Además van a despertar muchas más vocaciones si el niño está en contacto directo con la música", apuntan fuentes municipales.

Para Nani Castañeda, cantante de Niños Mutantes y coordinador de la plataforma Granada ciudad del rock, ciudad del rock, había "dos frentes abiertos para el sector musical" en esta ciudad: "la aprobación de una normativa que permitiera los conciertos de pequeño formato en bares" –ya se ha hecho– y "el acceso de menores a los conciertos". "Yo tengo dos hijos y he querido ir a un montón de conciertos, pero no he podido", esgrime. "Un concierto no debería estar criminalizado por mucho que en las salas de concierto se beba o no se beba. ¿Es que en los bares de tapas no se bebe?", se pregunta el músico, que piensa que ley actual es "un desastre" en cuanto a la problemática de la entrada de menores a actuaciones en directo.