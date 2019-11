El niño del Albaycín, sembrando flores en el campo de batalla

Las flores que nacen en el campo de batalla será el segundo disco del niño del Albaycín (1995), el músico granadino que se hizo célebre con canciones coloridas que cantaban las bondades de Granada (Foh mi Graná) y Andalucía (título homónimo). Después de dos años de carretera y manta, el artisra ha decidido tomarse un respiro y centrarse en este nuevo trabajo con el que quiere dar un salto de calidad.

"Me gustan los títulos largos. Este segundo trabajo abarca mucho. Dentro está lo que me pasa y lo que pienso, no cuento nada que no me ocurra en el disco, cosas buenas y malas. Las flores que nacen en el campo de batalla es lo bueno dentro de lo malo y lo malo en sí mismo, la vida con todas sus batallas", explica el joven músico a Granada Hoy apoyado en el barril de un bar del Albaycín.

"Este disco trata de estos dos años anteriores que nos hemos pegado de gira, de lo que hemos aprendido, de todas las batallas, de los fregaos en los que nos hemos metido. La vida es tragicómica. Incluso musicalmente en este trabajo hay canciones que son más alegres y otras que son un poco más tristes. Se trata un poco de saber sacar de lo malo, lo bueno", detalla.

Para poder afrontar los costos de la grabación de este segundo trabajo el niño del Albaycín ha puesto en marcha una campaña de micromecenazgo (crowdfunding) a través de la plataforma Verkami donde aquellos que quieran apostar por este segundo disco puede hacerlo desde una donación de diez euros hasta una de ochocientos, ésta última implica un concierto.

Un concierto en el salón de tu casa

"Para artistas como nosotros que no tenemos grandes sellos discográficos detrás el crowdfunding es una buena opción, de hecho cada vez son más los que lo están usando. Son 40 días desde el pasado 15 de noviembre y lo que hemos puesto son 2.300 euros, con es cubrimos. Está en Verkami. Al participar en la campaña aparecerá el nombre del mecenas en los créditos del disco, se puede aportar desde diez euros a 800 euros, esto último implica dar un concierto, lo puede comprar quién sea, en la península, si hay alguien que quiera que cantemos en el salón de sus casa lo hacemos", detalla.

El niño del Albaycín de momento no avanza mucho del próximo disco, lo que sí traslada es que tendrá al menos 12 canciones al estilo de los LP (Long play) de siempre. Prefiere estar un tiempo parado en un momento en el que la industria musical pasa por un formato de consumo de comida rápida.

"El single es lo que se lleva ahora, eso de ir subiendo un tema al mes, hay mucha cantidad de contenido, sacas un tema y al mes ya es antiguo. Quiero desconectarme de eso, aunque eso sea lo que funciona hoy día, quiero centrarme en hacer un disco, con sus copias físicas, en un formato más chulo. La gente dice que ya no se compran discos… Pues no lo sé, a mí me gusta tener el disco con su libro, del primero hemos vendido mil copias", dice.

"Esa fórmula de ir sacando temas regularmente es la mejor para vender, pero depende del momento. Habrá momentos en los que querré tener más repercusión y otros como este en los que me apetezca descansar, pero sin dejar de hacer música. Por eso lo estoy haciendo así. Con el crowdfunding voy a estar en contacto con la gente, no sé si habrá quien se desenganche de mi música por el parón, pero lo mismo no y hace el efecto contrario. Tampoco voy a hacer siempre lo mismo, sacando todos los meses un tema. Quiero descansar", manifiesta.