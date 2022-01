Sin novedad en el frente

El 20 de septiembre de 2001, nueve días después de los atentados en Nueva York y el Pentágono, el presidente George W. Bush anunció en el Congreso de los Estados Unidos una “Guerra contra el Terror” que empezaría con el aniquilamiento de Al Qaeda, pero no terminaría ahí: “Dirigiremos todos los recursos a nuestra disposición […] a la destrucción y la derrota de la red global del terror”, prometió con la solemnidad requerida en estos casos. El eslogan “Guerra contra el Terror” no era de Bush, sino de otro que tanto monta: Ronald Reagan, quien, en 1983, lo había usado en respuesta a un atentado en Beirut que había segado la vida de 241 marines. Hollywood (entendida como sinécdoque del cine estadounidense) hizo suya la declaración de guerra y en las dos últimas décadas nos ha bombardeado, pues sí, con títulos de diverso calibre que han hecho saltar por los aires pantallas grandes y pequeñas de todo el planeta. De todo esto y de mucho más se ocupa Hollywood y la Guerra contra el Terror (Cátedra) de Antonio José Navarro, un trabajo excelentemente documentado como todos los suyos, combativo, certero, implacable.

La administración Bush ha tenido en Hollywood un valioso aliado desde el estallido del conflicto. Navarro refiere un encuentro en la mismísima Casa Blanca, en octubre de 2001, entre Karl Rove, hombre de confianza del presidente, Jack Valenti, presidente de la MPAA (Motion Picture Association of America), y unos cuarenta ejecutivos de las principales compañías de producción del país: CBS, HBO, MGM, Viacom, Showtime, Dreamworks, etc. El objetivo era definir una estrategia conjunta: ¿Qué películas sostenían mejor el esfuerzo bélico? La ficción puede ser útil de muchas maneras. Aquel mismo mes de octubre, varios especialistas del Pentágono se reunieron en las dependencias de la USC (University of Southern California) con una treintena de guionistas y productores “con el fin de imaginar posibles planes terroristas contra objetivos de los Estados Unidos, los más terribles e inesperados, y ofrecer soluciones a tales amenazas”, nos dice Navarro. Entre los profesionales convocados estaban John Milius, David Fincher, Spike Jonze y… ¡Randal Kleiser! Me pregunto qué aportaciones haría el firmante de El lago azul o Cariño, he agrandado al niño.

No obstante, en contra de lo que pudiera pensarse, el cine generado por la contienda no se ha quedado en un montón de propaganda. La ficción en general y la ficción cinematográfica en concreto es, como dice Antonio José Navarro, “un territorio donde nos creamos y recreamos como sociedad, interactuamos con otros y con el mundo”; es decir, la pantalla es un espacio de expansión o esparcimiento, y asimismo de recogimiento y reflexión en el cual el público se reencuentra con inquietudes, afanes o anhelos propios y ajenos. La Guerra contra el terror es una cuestión compleja y la filmografía que ha inspirado refleja dicha complejidad. No hay un relato unívoco de los hechos según demuestra el apabullante despliegue de títulos abordado, sino una multitud de relatos contrapuestos, pertinentes e impertinentes, que abarcan todos los colores del espectro político. Hay propuestas blanquinegras, reduccionistas, condescendientes, conformistas… Y propuestas críticas, afiladas, insolentes, que se atreven a meter el dedo en una llaga sangrante. Sobre todo, sangrante.

Hollywood y la Guerra contra el Terror habla de cine, y no solo de cine; los hechos son de tal complejidad, acabo de decir, que las repercusiones alcanzan otros muchos ámbitos. El tema no se agota en las pantallas de cine o televisión, al contrario; la iconosfera es inmensa, inabarcable… Inquietante. Navarro habla de videojuegos basados en la nueva guerra de drones usados por el ejército de los EE.UU. para reclutar a futuros pilotos entre los mejores jugadores, muchos de ellos menores de edad, o refiere la publicación en portales de porno aficionado de fotografías de cadáveres tomadas por marines en los territorios en conflicto; los lodazales de ignominia en los que el hombre es capaz de revolcarse también son inmensos e inabarcables: parece ser que a cambio de este material fotográfico, los marines recibían acceso gratuito a paginas porno convencionales. El caudal de información es sobresaliente, pero Antonio José Navarro lo expone con el rigor y la claridad habituales, virtudes imprescindibles para moverse en esta selva oscura. Un libro muy recomendable.