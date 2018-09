"Las nuevas tecnologías han abierto al cómic posibilidades infinitas"

-¿cuáles son las principales novedades de esta cuarta edición?

-Lo primero y más importante es la exposición que hemos producido con el Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada y que ha arrancado este fin de semana sobre la huella del noir en el cómic granadino. Ha sido comisariada por Ricardo Anguita y Enrique Bonet. También hemos tenido charlas muy productivas sobre los nuevos desafíos del cómic tanto de contenido como de continente.

-¿Y hacía dónde camina el mundo del cómic?

-En palabras textuales de nuestros invitados: "Hay posibilidades infinitas". El desarrollo tecnológico que se ha producido en estos últimos tiempos permite una cantidad de posibilidades enorme. Hay que intentar cambiar la visión del libro en viñetas, eso es una de las cosas que hacen Sergio García y Antonio Altarriba, que participan hoy en una firma de ejemplares de dibujantes en el Teatro de CajaGranada.

-Además del protagonismo del cómic, ¿hay otras novedades?

-Creo que hay varias cosas importantes. Por un lado, la colaboración con otros festivales. En ese sentido vamos a trabajar con Quíquiriqui: para cerrar su festival ellos tenía programada White dog, que es una historia muy negra, muy negra, muy negra.... De hecho hay una versión en cines que hizo Samuel Fuller muy potente. Y otro festival con el que colaboramos y también compartimos filosofía es el de cine clásico Granada Paradiso. Estuvimos hablando con Juan de Dios Salas y cuando nosotros terminábamos empezaba su festival. Había un par de películas que quería proyectar del ciclo de Raoul Walsh que no le encajaban muy bien: Al rojo vivo y Sin conciencia, que a nosotros nos venían bien de temática. La primera arranca con un atraco y la vamos a completar con una actividad que se desarrollará esta tarde y es una conferencia a cargo de Mariano Sánchez Soler, novelista, periodista de investigación y sobre todo un gran cinéfilo, que ha preparado un montaje con secuencias de películas de cine español en donde se narran atracos. La segunda, que será el martes y se completará con una intervención sobre las adaptaciones cinematográficas a cargo de Fernando Marías.

-Usted mismo impartirá otra de las charlas del Festival: El sonido del cine negro.

-A nosotros nos gusta que sea un festival multidisciplinar y, al igual que hablamos de cine, hablar de cómic, literatura o música. En este caso charlaré sobre bandas sonoras de cintas de cine negro y como han ido evolucionando desde el jazz a la música contemporánea.

-Con tantos invitados, ¿cuáles son los más imprescindibles?

-Mabel Lozano, que ha escrito el libro más importante de este año en España, El proxeneta, que presenta el martes en CajaGranada. Fernando Marías, que es uno de los popes del festival y para mí un referente. Y nuestra premiada de este año, Alicia Jiménez Bartlett, con su saga con la primera mujer investigadora que es protagonista en España.

-¿Ha sido muy difícil poner en marcha esta cuarta edición de Granada Noir?

-Nosotros tenemos el respaldo de Cervezas Alhambra, que se porta con nosotros muy bien y en se sentido no es problemático. Además, este año también se ha sumado el restaurante La Cueva. También contamos con las aportaciones de CajaGranada Fundación y la Alianza Francesa. Además contamos con la colaboración de la Casa de los Tiros a través del Centro Andaluz de las Letras y de Diputación, por eso llevaremos la actividad también a cuatro pueblos.

-¿Cómo va el tema institucional ahora que parece que se sale de la crisis?

-El Ayuntamiento, por ejemplo, colabora cediéndonos espacios para actividades o publicidad. Yo entiendo que las instituciones públicas tienen otras prioridades, por eso para nosotros es fundamental ofrecer una programación que le guste a la gente y con calidad, eso hace que un patrocinador entienda que debe estar ahí. El cabaret de la inauguración el viernes no sólo agotó las 300 entradas sino que se quedaron 50 personas en la puerta. Y en la inauguración de la exposición de la Madraza había tanta gente que no pudimos ni decir unas palabras.

-Ahora que no está vinculado a BMN, ¿cómo le ha cambiado la perspectiva como organizador de actividades culturales? ¿Tiene más tiempo?

-Bueno, antes tenía mi nómina y todo el tiempo que le dedicaba al Festival, aunque era casi como profesional, lo hacía al margen de todo. Ahora es cierto que me tengo que buscar las habichuelas por otro sitio. Lo que también es verdad es que el salir del banco me ha permitido tener más contacto con la gestión cultural y ver lo que pasa en la calle. Eso te abre perspectivas. Por ejemplo, trabajar con la Universidad le da mucha solidez al proyecto. Esas nuevas perspectivas me resultan a mi muy ilusionante.

-¿Hay tema ya de otro Granada Noir o está trabajando en algo más junto a su socio, Gustavo Gómez?

-Es un gusto trabajar juntos porque nos complementamos perfectamente y tenemos la misma visión y la misma filosofía. Ya que hemos consolidado este modelo nos una iniciativa por estilo pero que tenga más que ver con la ciencia ficción, pero no se puede decir mucho más por si no sale.