Jara Heredia convierte los poemas de Walt Whitman y Rosalía de Castro en baile flamenco

"Me celebro y me canto a mí mismo. / Y lo que yo asuma tú también habrás de asumir, / pues cada átomo mío es también tuyo. / Vago al azar e invito a vagar a mi alma / Vago y me tumbo sobre la tierra, / para contemplar un tallo de hierba". Jara Heredia convertirá los poemas de Walt Whitman, Rosalía de Castro y Coco Reyes en baile flamenco. La artista granadina lo hará en su espectáculo Mariposilla de acero, cuya presentación tendrá lugar el domingo a las 19:30 en el Teatro Isabel la Católica.

La obra contará con la colaboración especial de Curro Albayzín. El título, Mariposilla de acero, parte de una canción del bailaor y compositor Antonio Rodríguez. La pieza está compuesta por tres actos donde se hace un recorrido a las raíces del baile de esta artista, que pasa por la formación, sus batallas emocionales internas y un proceso de madurez en su puesta en escena.

"No es un espectáculo flamenco tradicional. Mariposilla de Acero nace hace más de seis años, cuando empieza mi inquietud de crecimiento personal y de búsqueda hacia otros mundos, y aquí cuento la historia de mi vida. Hago lo que siento, cuento mis inquietudes, sin perder las raíces", ha señalado la bailaora en la presentación este martes.

El elenco de artistas que acompañarán en el espectáculo a Jara Heredia, además de Coco Reyes -galardonada con el Premio a Mejor Creadora 2018 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España-, y de Curro Albayzín, estará formado por Juan Ángel Tirado y Antonio Heredia al cante, José Cortés El Pirata y David Heredia el Marqués a la guitarra y Miguel el Cheyenne a la percusión.

Algunos privilegiados ya pudieron ver parte de esta creación en la edición 2020 del Festival Flamenco Milnoff, donde jara Heredia llenó la Plaza de las Pasiegas y recibió el reconocimiento de los allí presentes por su emoción y sentimiento a los pies de la Catedral de Granada.

"La última vez que me subí a un gran escenario fue en el Festival Flamenco Milnoff, en septiembre de 2020. Para mi, volver significa mucha responsabilidad y nervios. Ahí demuestras si estás o no en activo. Porque por muchas horas que te metas en un estudio, ante el público la realidad es otra y hay que echarle muchos reaños. Pero, también tengo muchas ganas de bailar y de que nos dejen trabajar a los artistas", ha subrayado Heredia.

Esta artista nació en el barrio del Sacromonte, donde comenzó a bailar con tan solo ocho años. Se ha formado con figuras de la talla de Angustias Ruiz la Mona, Juan Andrés Maya, Manuel Liñán, Manolete, Eva la Yerbabuena, Antonio Canales, Farruquito o Manuela Carrasco. Además, ha participado en festivales como el VII Festival Internacional de Música Gitana de Parvoosa de Finlandia, el Festival Internacional de EEUU con Marina Heredia, el Festival Internacional de Carthage o el FEX del Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Actualmente demuestra su arte en el tablao flamenco La Venta del Gallo.