El arte que dará color a este otoñoLa mirada restrospectiva de La MonetaEl Zaidín Rock se despide bajo la amenaza de tormentael síndrome de fabrizioLa oscuridad y sus formasUn desafío intempestivo

La ficha 'La cartuja de parmaTheodor Chindlernihilismo y acción' Stendhal.Trad. Manuel Machado. Prólogo de Paul Morand. Espuela de Plata. Sevilla, 2018. 620 páginas. 22 euros Bernard von Brentano.Trad. Jorge Seca. Alianza. Madrid, 2018. 608 páginas. 28 euros Fernando Savater.Hermida Editores. Madrid, 2017. 104 páginas. 13 euros

Alberto Giacometti, Jaume Plensa, Max Beckmann, el surrealismo en Inglaterra y la influencia que el Sur ejerció en Picasso serán algunos de los autores y los temas que centrarán la programación de los museos este otoño.

El Guggenheim de Bilbao se acercará a partir de octubre a la acusada personalidad de Giacometti, en una muestra que procede de la Tate Modern y que entre otros atractivos incluye las Femmes de Venise, que se exhibieron al completo por última vez en la Bienal de Venecia de 1956. Antes, a final de septiembre, el museo vasco inaugurará De Van Gogh a Picasso. El legado Thannhauser, un amplio panorama de la colección Thannhauser, especializada en el impresionismo y el postimpresionismo y en la que abundan las obras maestras de pintores innovadores de finales del siglo XIX y principios del XX como Paul Cézanne, Edgar Degas, Edouard Manet, Vincent Van Gogh y Pablo Picasso.

La Fundación Joan Miró, en Barcelona, explorará el alcance del movimiento surrealista en tierras británicas en una exposición que toma la figura de la fotógrafa Lee Miller como punto de partida. Joan Miró, Man Ray, Max Ernst, Leonora Carrington y la propia Miller son algunos de los autores cuya obra forma parte de Lee Miller y el surrealismo en Gran Bretaña, que abrirá sus puertas a final de octubre.

Con París pese a todo, el Reina Sofía estudiará otro período fascinante: la escena artística parisina de la posguerra, donde disciplinas varias como la pintura, la escultura, el jazz o la literatura renovaban sus planteamientos estéticos, y artistas estadounidenses que huían del conservadurismo del senador McCarthy y latinoamericanos que acudían a la capital francesa respaldados por las becas traían aires nuevos a un escenario donde no faltaban las tensiones políticas. París pese a todo. Artistas extranjeros, 1944-1968 se podrá visitar desde noviembre en el Reina Sofía. El museo madrileño inaugura ese mes también Invisibles, una muestra sobre Jaume Plensa que coincidirá con la retrospectiva que dedica al escultor catalán el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (Macba).

La Fundación Juan March, entretanto, reivindica a partir de octubre a la italiana Lina Bo Bardi, italiana que se instaló en Brasil a mitad de los años 40 y que como arquitecta, museógrafa, diseñadora, escritora y activista se convirtió en un referente de la cultura del país sudamericano.

Beckmann. Figuras del exiliorepasará desde octubre en el Thyssen de Madrid la trayectoria de Max Beckmann, desde sus comienzos en Alemania hasta sus años de Ámsterdam y Estados Unidos. A través de un lenguaje expresionista, el autor reflexiona sobre conceptos como el desarraigo, el exilio, el vértigo de las ciudades o la extrañeza del hombre contemporáneo.

La Fundación Mapfre prepara tres exposiciones para este otoño: en su sala de Barcelona programa Picasso-Picabia, que sugiere diálogos entre las obras de estos dos creadores, mientras que en sus salas de Madrid propone dos citas: abordará cómo han retratado el Mediterráneo pintores como Monet, Cézanne, Sorolla o Chirico y recordará al argentino afincado en Barcelona Humberto Rivas a través de una selección de su fotografía.

El Museo del Prado, mientras, tendrá como uno de los protagonistas del otoño al cordobés Bartolomé Bermejo. El "virtuosismo técnico y el sugestivo universo visual" de este pintor gótico se pondrán de manifiesto, anuncia la pinacoteca, a través de una "excepcional reunión de una serie de pinturas de museos españoles, europeos y americanos".

El Picasso de Málaga acogerá a partir de octubre El sur de Picasso. Referencias andaluzas, una propuesta que indaga en la huella que la cultura mediterránea tuvo en el genio malagueño, que reinterpretó el patrimonio artístico español y se acercó a temas propios de éste como el ritual de la tauromaquia, el bodegón, la muerte o la maternidad. La muestra se compone de 200 piezas entre las que se encuentran obras de autores como El Greco, Zurbarán, Velázquez o Goya.

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) articulará su programación de otoño con tres creadores: la alemana Angela Melitopoulos, que con sus instalaciones de vídeo y sonido reflexiona sobre cuestiones como la crisis de los refugiados o el Mediterráneo "como espacio de confluencia y conflicto"; el sevillano José Luis Castillejo, artista y escritor experimental del que se estudiarán sus líneas de investigación y su bibliografía; y el malagueño Alfonso Albacete, de cuyo trabajo, caracterizado por un intenso y sugerente cromatismo, se hará un recorrido retrospectivo.

Cuando comenzaron Los Veranos del Corral, Fuensanta Fresneda, más conocida como La Moneta, ya estaba por allí. La bailaora recuerda aquella ocasión como su "primera oportunidad importante" de actuar en la ciudad en la que había nacido. Veinte años después, La Moneta regresa al festival, que esta edición se traslada al Palacio de los Córdova, con un espectáculo en el que hace un repaso a varios de sus trabajos anteriores. "Son cosas que ya tenía y que hacía tiempo que no hacía y tenía ganas de recordar y retomar", explica la artista flamenca.

Para la bailaora, no es extraño que el festival se haya convertido con el paso del tiempo en un referente del circuito flamenco, ya que es un evento que siempre "se ha destacado por la calidad de su programación", por lo que no le extrañaría que todavía quedasen otros veinte años por delante.

La Moneta enlaza esa "calidad", con el alto nivel de artistas flamencos surgidos de la ciudad, y empieza a decir nombres: Enrique Morente, Carlos Cano, Juan Habichuela, Luis Rosales,... A los que une otro de los nombres propios de Granada, el de Federico García Lorca.

Con todas estas figuras en la mente, Fuensanta se encuentra preparando Granada solo tiene salida por las estrellas, -frase de la canción de Carlos Cano, Habanera imposible- con el que se presentará el próximo 27 de septiembre en la Bienal de Sevilla. Se trata, en palabras de la bailaora -que aquí combina con las funciones de directora y productora-, de un espectáculo en el que plasma "la visión de ese universo poético-flamenco que envuelve a Granada". También, con este nuevo trabajo, intenta poner en valor una ciudad "que es maravillosa, que culturalmente está llena y que históricamente ha aportado tanto".

Otro de los nombres que menciona la granadina es el de Pablo Picasso y su máxima de que "las musas te pillen trabajando". Para ella, preparar un espectáculo como el que lleva a la Bienal de Sevilla "siempre es muy complejo", de ahí que requiera mucho trabajo y constancia para sacarlo adelante. Aunque sí reconoce que algunos de sus trabajos son fruto de la inspiración, este en concreto surge "de una necesidad", por lo que se ha dejado el alma en que todo salga bien.

Para la bailaora, artistas como Morente o Cano son "irrepetibles", pero sí que cree que pueden surgir "nuevos artistas de la misma talla", ya que ve en las nuevas generaciones gente "con muchas ganas", por lo que cree que la ciudad seguirá exportando calidad.

Pero La Moneta no se refiere solo al flamenco más ortodoxo cuando habla de nuevas generaciones, sino también a otras vertientes más peculiares como la japonesa Ayasa Kajiyama, que la precedió en Los Veranos del Corral, La bailaora vuelve a recordar a Morente, quien afirmó que "la humanidad es patrimonio del flamenco", y asegura que este género es "universal", de ahí que, aunque haya surgido en Andalucía, La Moneta cree que no hay que ser "egoístas" y dejar que otros países lo disfruten. Esta exportación solo tiene, para ella, efectos beneficiosos, ya que los distintos matices que puedan añadirle los artistas de otras culturas es lo que aporta "la riqueza" a este género musical.

Y es que, pese a sentir un gran respeto hacia "los grandes artistas que nos han precedido", La Moneta cree que "si solo hacemos el flamenco de siempre, los espectadores y los artistas nos aburriríamos". Con esta explicación, la granadina trata de argumentar la necesidad de que el flamenco se habrá a nuevas vertientes, como la de Kajiyama, pero también otras más nacionales, como la de Rosalía, que también actua en la Bienal.

Para Fuensanta, la artista catalana "permite abrir el flamenco a otro público que nunca se hubiese acercado", pero cree que el público no debería quedarse solo en este tipo de música, sino que debería servirle como estímulo para investigar y descubrir el "el flamenco en todo su desarrollo".

La gota fría no pudo con el Zaidín Rock. Posiblemente ningún otro fenómeno atmosférico podría hacer que el festival gratuito más antiguo cerrase su persiana antes de tiempo. Se prometía demasiado rock en la jornada como para sucumbir a las inclemencias del cielo. A diferencia de Astérix, que solo temía que le partiese un rayo, los grupos programados para finalizar la jornada -Eskorzo, Sober, Hora Zulú, Billymonkeys Rock y la Tienda del Tiempo- no temblaron ante la posibilidad de lluvia. Al cierre de esta edición, el recinto continuaba tan repleto como en las noches anteriores. El rock y los vecinos vencieron a base de ganas.

Se ha dicho que La cartuja de Parma es la más bella novela del mundo. A Italo Calvino le pareció que esta obra de Stendhal era el más hermoso canto dedicado a la evanescencia, a la melancolía en la que se diluye el tiempo histórico dado. Pero su pormenor, su menudeo, se muestra aquí, no obstante, con el brío de un folletín.

Hay muchos lectores que asocian las novelas de Stendhal a las estaciones de la vida: no hay una sola cartuja, sino varias. No es lo mismo leer las andanzas de l joven Fabrizio del Dongo en la primera mocedad que hacerlo a edades otoñales. Igual que no es lo mismo pasar sus páginas bajo el crepitar de los leños en una clásica tarde de invierno que hacerlo bajo la sanguina del verano. Balzac, gran encomiasta de Stendhal, dijo que esta obra sólo pudo haberla escrito un hombre con 50 años. Tal vez debiéramos leerla otra vez cuando, pese a todas nuestras fallas, cumplimos el medio siglo.

La novedad de esta edición es que el sello Renacimiento publica por vez primera la traducción que Manuel Machado hizo de la novela para la editorial francesa Garnier. Aquel Manuel mundano vivía a inicios del XX, como muchos otros de la cuerda, en el París de la llamada golfemia. El poeta sevillano traducía para sacarse sus cuartos. De ahí la revuelta de este clásico, acostumbrados como estábamos a las traducciones de Consuelo Berges.

Como es archisabido, Stendhal era el seudónimo de Henry Beyle. Pero era sólo uno de entre los centenares de seudónimos que utilizó (el de Stendhal remitía a cierto lugar de la vieja Prusia). La máscara, la veladura, la sombra entre candilejas es esencial para comprender la obra del autor. En La cartuja de Parma, como en La vida de Henri Brulard y en Rojo y negro, se entrevera la ficción con las propias vivencias de Stendhal (viajes, salones, labores diplomáticas, atinos y desatinos en el amor). Nadie hasta entonces se había expuesto tanto a través de la literatura.

Tras las guerras napoleónicas, cuyos cañonazos estremecieron a Europa, el escritor se convertirá en cónsul de Francia en Italia durante varios años (en su amado Milán sobre todo). Siempre sentirá admiración por Napoleón Bonaparte. Stendhal detestó el aburrimiento. En el fresco político del XIX ya maduro, el tedio remitía a los arreglos del Congreso de Viena, que repuso el absolutismo y el ahogo de cualquier conato revolucionario en las grandes naciones del continente.

Stendhal, venido ya de vuelta, se remitía a un tiempo escindido del tiempo mismo, en atención a sus mejores años italianos. Escribió la novela de una tacada en París, en 1839, en apenas un mes y pico, encerrado en un piso de la rue Caumertin. La obra se publicó sin repercusión alguna. En 1841 morirá en la capital francesa de un infarto cerebral. Nada que ver con aquella otra apoplejía estética que sintió al salir de la Santa Croce de Florencia, lo que se conocería como el famoso síndrome de Stendhal.

Al inicio de La cartujade Parma leemos que el joven Fabrizio, perteneciente a una linajuda familia lombarda, se enrola en el ejército que Napoleón reúne en Waterloo tras su primer destierro en Santa Elena. En el fragor de la artillería, mientras las balas pasan sibilantes junto a su cabeza, Fabrizio ignora en qué berenjenal se halla inmerso y si en verdad está combatiendo en una batalla de tronío. Ni siquiera reconoce a Napoleón cuando el gran Corso pasa a pocos metros de él al trote, procurándose la retirada.

El resto de la novela transcurre en la Italia nobiliaria del XIX, cuando Austria se adueña de sus ducados e interviene en sus caprichosas cortes locales. En realidad, como se ha escrito más de una vez, la ciudad de Parma obedece a Milán, en donde Stendhal reconoció que había disfrutado de sus más felices años. La corte parmesana es, pues, una suerte de invención. Al autor le importaba no la realidad, sino la otra verdad, la depuración estética que emanaba de esa misma realidad.

Quien más quien menos recordará para siempre a la duquesa Sanseverina. A sus 36 años anda encandilada por su sobrino Fabrizio. A la par, quien más quien menos también seguirá teniendo a su favorito en el Conde Mosca, hábil ministro del retorcido Eugenio IV. El conde no puede competir con Fabrizio, ejemplo de erótica inocencia y pulsión juvenil. Lo dicho, un folletín galante que discurre entre lo real y su disipación fantasiosa.

Por último, añadiremos que hay otra gran novela que, como La cartuja de Parma, refleja aun de modo bien distinto el poso que las guerras napoleónicas dejaron en las mentalidades de aquel tiempo. Crónica de Travnik, de Ivo Andric, es una epopeya grave sobre cierta idea de frontera. De modo alternativo al mundo cortesano de Stendhal, Andric refleja prodigiosamente cómo incide el paisaje balcánico sobre las conciencias de dos cónsules rivales, uno francés y otro austriaco. Léanla también por mero disfrute.

El centenario de la Gran Guerra propició tanto una recuperación de obras y autores apenas conocidos en España, cuanto un notable esfuerzo memorístico, vale decir historiográfico, que puso de relieve el carácter moderno y la profunda cesura cultural que albergó dentro de sí tal conflicto.

Entre estas últimas obras, uno destacaría la espléndida Años de vértigo, del joven historiador Philipp Blom, donde se evidencian las numerosas fuerzas soterráneas que entonces operaron bajo la superficie del siglo. En cuanto a la literatura de aquella hora, es fácil destacar la ingente obra testimonial, desde Junger a Graves y de Valle-Inclán a Insúa, que nos permitió conocer, que nos obligó a concebir una realidad inconcebible. De entre la novelística dedicada al conflicto -Hasek, Barbusse, Mann, Roth, etcétera-, Alianza recupera esta excelente novela de Von Brentano. Excelente no sólo por su valor literario, de una depurada y urgente sencillez, sino por la fina apreciación sociológica que revelan sus personajes.

En este sentido, uno recuerda las crónicas alemanas de Julio Camba, escritas en 1916, en las que el gallego distinguía entre la Alemania del norte y la del sur, entre la austeridad prusiana y el hedonismo bávaro, y el fondo religioso que se infería, probablemente, de tales diferencias. Esta misma distinción, no muy usual, entre el norte protestante y el sur católico, con el añadido vago y omnipresente del judaísmo, es la que establece, de modo natural, Von Brentano. Pero no como una forma sumaria de etiquetar a sus personajes, sino como una vía para mostrar los valores que regían aquella sociedad, y el modo en que dichos valores se disuelven.

Cuando Von Brentano escriba esta obra, ya en su exilio suizo, en 1936, mucha de esa Alemania tradicional, burguesa, demócrata y garantista, representada aquí por la familia Chindler, estará en trance de desaparación. Y serán las nuevas fuerzas sociales: el comunismo, el socialismo, el nacionalismo, y las diversas amalgamas a que dieron lugar, las que robustezcan la fe de aquellas masas paupérrimas, afligidas por la hiperinflación y humilladas por Versalles. No obstante, cuando Alemania vaya a la guerra en 1914 serán muchos los que la consideren necesaria; y no faltan testimonios de la estrepitosa alegría con que se recibió en toda Europa el anuncio conflicto. Un conflicto que muchos alemanes quizá imaginaron como una continuación de la guerra franco-prusiana de 1871, y ésta como una victoria más que se sumaba a la triunfal alianza que venció en Waterloo.

Con esa perspectiva da comienzo la novela de Brentano. Con la noticia de declaración de guerra en la plaza de la Victoria de una pequeña ciudad (la Victoria de 1871, se entiende), y con el asombro que recorre a la multitud. No ocurre así con el parlamentario católico Theodor Chindler, cuyos hijos se marchan apresuradamente al frente y, en consecuencia, no comparten la indignación y el temor del padre. Un temor que no se ciñe sólo a sus responsabilidades filiales, y una indignación que no se agota en la figura del Kaiser. Para el diputado Chindler, la tragedia de Alemania, tanto si gana como si pierde, es la derrota democrática que ello implica, y el triunfo del militarismo prusiano personificado en Falkenhayn y Von Moltke. Son sus hijos, por otra parte, quienes encarnarán las nuevas fuerzas que impulsan o desvían el curso de la guerra, y que serían determinantes en el siguiente conflicto. A ello se suma la sensualidad difusa, cierta ligereza de las costumbres, quizá fruto de la guerra, que Chindler retrata admirablemente, sin dejar de señalar el severo ordenancismo que ciñe a sus personajes.

Acaso lo más destacado de esta novela sea la naturalidad con que los hechos se disponen. Esto implica no sólo el conocimiento y el oficio del literato, sino una inusual perspicacia sobre la naturaleza de nuestros actos. Cabría decir, a este respecto, que Von Brentano ha vaciado la enorme tragedia de la guerra de su prosodia trágica. Y lo que queda es esta delicada intimidad donde las figuras parpadean y se pierden, en una nueva oscuridad sin nombre.

En sus memorias, Mira por dónde, cuenta Fernando Savater cómo buscó editor para su primer libro antes de haberlo escrito. La editorial más cercana a su casa era Taurus y en ella oficiaba el ya exsacerdote Jesús Aguirre, que tuvo el acierto, entre tantos por esos años, de apostar por un veinteañero que al cabo de quince días volvía para entregarle el original de Nihilismo y acción. Reeditada por Hermida casi medio siglo después de su publicación, la ópera prima de Savater -"no soy el padre, sino el hijo de ese librito", diría más tarde- abrió una brillante trayectoria intelectual que en sus inicios, durante la década de los setenta, se movía en la órbita del pensamiento libertario. La acertada y paradójica definición de su ficha policial como "anarquista moderado" podría servir para caracterizar una propuesta sobre todo ética -y estética y hasta cierto punto esteticista, como se le reprochó desde la izquierda clásica- que negaba cualquier forma de poder o autoridad, incluida la académica, y descreía del Estado, pero a la vez se mantenía al margen de las ideologías e incluso de la práctica política.

En el postfacio de esta nueva edición, Savater califica estas páginas "desafiantemente intempestivas" como el "prototipo de una obra de juventud" -"más desenfadado que audaz, más ignorante que provocador"-, pero el lector puede comprobar que, además de reflejar muy bien el difuso eco de la contestación sesentayochista, ya llevaban su sello. Dirigida a la "fraterna corte de los escépticos y los herejes", su defensa de la razón negativa recurre a Sade, Schopenhauer o Nietzsche, pero encuentra sus referentes en el anacrónico pesimismo de Marcuse y sobre todo en el lúcido nihilismo de Cioran, a quien el joven Savater tradujo y presentó en España. Descartados por dogmáticos los ideales revolucionarios, no hay salida que no pase por una impugnación total a través del ejercicio, contradictorio o impensable, de la "desesperación activa". Será el capitán Ahab de Melville, en el apéndice, quien encarne el trágico ejemplo del héroe, más que un dios, caracterizado por la "voluntad de batalla".