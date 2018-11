"Las salas somos centros de cultura y no antros como cree mucha gente"

Planta Baja, Industrial Copera, El Tren, Papaupa, El Higo, RocknRolla, Taberna J&J, Lemon Rock, Eshavira, Boogaclub. No son pocas las salas y bares que organizan conciertos en la ciudad a lo largo del año. Más aún los bares desde que se aprobó el nuevo decreto de la Junta este mes de agosto que permite los conciertos de pequeños formato en los establecimientos hosteleros.

La programadora de la sala Industrial Copera, Silvia M. Ferri, abraza la futura normativa como un "signo de cambio": "Los tiempos cambian. Ya era hora Andalucía está a la cola en España de comunidades que dejan a los menores entrar a conciertos". "El decreto no sólo nos va a repercurtir en cuanto a número de asistentes, sino que se nos abre un abanico de posibilidades a la hora de organizar eventos y de programas a otras horas", recalca Ferri, que dice estar "muy contenta" ante la "gran noticia".

El público más joven, cuenta Silvia, lleva muchos años pidiendo a la Copera que se les deje entrar. "La música urbana demanda a gente joven y sí que ha habido muchos chicos que han venido a pedir entrar a ver estos conciertos", explica la programadora de la sala inscrita en la Asociación Cultural de Salas de Conciertos de Andalucía. Para Ferri, "no es normal que se les deje entrar a los adolescentes y a los niños con padres en los festivales, pero no a las salas de conciertos en Andalucía. No tiene sentido. La música es cultura". "Somos centro de cultura y no antros. Hay mucha gente que piensa que somos antros. No sólo público, eh. Hay artistas casposos que piensan que somos eso, antros", denuncia.

Respecto al tema de la venta de alcohol, la programadora de la Copera cree que no generará problemas. "A los menores de 16 años, como hacemos con las personas de 16 y 17 años, los identificaremos de forma diferente. A la hora de llegar a la barra no podrán pedir porque se les identifica con un sello", explica.

El dueño de la sala Planta Baja, José Gustavo Cabrerizo, también ve "muy positivo" el nuevo decreto porque así se podrán crear "nuevas generaciones" melómanas. "¿Cómo te crees que acabé dedicándome a la música? ¡Viendo conciertos!", exclama Cabrerizo, que adelanta que gracias a la nueva normativa se podrán organizar nuevos ciclos en la sala, algunos matutinos para niños.

El dueño del Planta Baja hace hincapié en que esto se traducirá en una nueva imagen de las salas. "La gente mayor ya no creerá que sus hijos van a tugurios de perdición llenos de rock, alcohol y drogas", dice Cabrerizo muy serio. Ahora sólo se espera que la normativa no ponga zancadillas en la letra pequeña.