La prestigiosa compañía La Maquiné, Premio MAX de las artes escénicas, regresa a Granada esta Navidad con una obra llena de belleza y lirismo inspirada en el universo del circo de Pablo Picasso. A partir de su etapa llamada “periodo rosa”, (1904-1907) y la música de las primeras vanguardias a través de los compositores Erik Satie y Francis Poulenc, crean un espectáculo con música en directo, canto, actores, acrobacias y títeres de gran formato. Dirigido a los más pequeños y sus padres, su director, Joaquín Casanova, da algunas claves.

–¿Cuánto hay de real la historia de Picasso y cuánto es inventado?

–La obra sobresale por su mirada nostálgica al mundo del circo visto a través de los ojos de Pablo Picasso. Él iba a los circos que pasaban por Barcelona a finales del XIX y en aquella época, y esto es verídico, se quedó fascinado por una acróbata de Tívoli que se llamaba Rosita del Oro. Y el romance le abrió las puertas de este mundo: no sólo del espectáculo, también de la trastienda, de la vida cotidiana de esos artistas ambulantes.

–Esa trastienda también se recoge en la obra.

–Sí, queríamos plasmar la vida de esa familia de artistas. Nos hemos basado en esta experiencia de Picasso para desarrollar una dramaturgia en torno a un circo de antaño, de finales del XIX y principios del XX.

–¿Tanta fue la pasión de Picasso por el circo?

–Sí, por eso sus cuadros están llenos de acróbatas, bufones, de amazonas y arlequines. Fue tanta su pasión que el arlequín se convirtió en un alter ego del artista. A partir de eso desarrollamos toda la puesta en escena del espectáculo. Por ejemplo, esos colores de los cuadros picassianos se proyectan en las atmósferas de las escenas y en el diseño de vestuario realizado por mi compañera y co-creadora de La Maquiné, Elisa Ramos.

–Además de en la parte plástica, ¿esa etapa de Picasso también ha servido para la historia?

–A la historia le hemos dado un poco la vuelta y la tal Rosita, en el espectáculo, aparece como un personaje fantástico: una cabra acróbata a la que Pablo tiene que cuidar. Como temática el romance de Picasso no nos interesaba porque lo que queríamos era trasmitir la atmósfera y sobre todo llevar el mensaje sobre la convivencia y el buen trato a los animales a través de este circo.

–Porque la historia recrea un circo con animales, pero muy especiales: todos son títeres.

–Sí, es de esos circos antiguos que afortunadamente están desapareciendo. Nosotros estamos totalmente de ellos porque lógicamente los animales tienen que estar en su entorno natural, no pueden estar encerrados. Eso es maltrato animal. Igual que estamos en contra de los toros. A través de la historia con Rosita la cabra podíamos desarrollar el mensaje que queremos que el público se lleve a casa, que es el del respeto a los animales y la naturaleza, que es muy importante para el planeta y el ser humano.

–¿Cómo se desarrolla ese argumento de respeto a los animales?

–Nos encontramos a un personaje llamado Pablo, inspirado en Picasso de 1904 cuando llega a París siendo adolescente: pobre, que vive en la calle, que pasa frío y saca unas monedas haciendo un número de acrobacias con los sombreros, algo como lo que él hacía con la pintura. Ambos tienen los mismos deseos de ser artistas. Pablo queda fascinado con el mundo del circo, pero se ha criado en la calle, no tiene educación y no sabe convivir con los animales. El maestro de ceremonias y propietario, el Tío Pepe, le dice que si quiere ser parte de la familia tiene que aprender a convivir con los animales. Ahí está el conflicto, porque no sabe hacerlo.

–Y cómo evoluciona.

–Se pasa todo el espectáculo aprendiendo a tratarlos de forma cívica. Y, a través de él, los niños.

–Además, al entrar en escena en forma de títeres, y con prácticamente todas las técnicas, pueden utilizarlos sin recurrir a ellos y animaleso como quieren.

–Sí, como somos artistas plásticos podemos construir esos animales. Tanto Elisa como yo somos licenciados en Bellas Artes. Esa es nuestra ventaja. Al ser una compañía multidisciplinar y trabajar con materiales plásticos, podemos crear títeres realizados con diferentes escalas y técnicas muy varias de manipulación. De esta forma el público podrá disfrutar de dos monos acróbatas o de unos números de osos.También del elefante Babar, muy bello e inspirado en una pieza de Poulenc, que llama mucho la atención. Y la imaginación es tan desbordante que, sólo enseñando la cola, el público ve al león más grande del mundo. Esa es la ventaja de trabajar con títeres: cualquier cosa que imagines es posible. Eso es lo bonito del teatro de títeres y en general del arte, puedes desarrollar la imaginación de forma infinita.