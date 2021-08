Luarna lubre es hoy por hoy, una de las formaciones más importantes de folk en España, con un amplio historial tras de sí. Su fama ha traspasado fronteras desde que el prestigioso músico británico Mike Oldfield, se interesó por su música y la difundió por el mundo. En su reciente disco, dedicado a las leyendas del Camino de Santiago, interviene Miguel Ríos. El grupo pone el esta noche el punto final al Parapandafolk.

–Hace veinte años le preguntaba por el filón de las músicas populares gallegas, ahora con casi veinte discos siguen encontrando vetas.

–Evidentemente que sí porque creo que somos dentro de nuestro estilo el grupo gallego más internacional. Hay mucho trabajo hecho por medio y hay gente que se quedó por el camino con buenas propuestas, pero nosotros ahí seguimos.

–El Camino no sería lo que es sin los peregrinos. Son los protagonistas del disco ¿no?

–Evidentemente. El planteamiento era hacer un disco sobre el Camino de Santiago, que no es uno sino muchos, y además tiene muchas interpretaciones. Lo que hicimos fue acumular información, cribarla y lo que ha quedado son los protagonistas, los portadores de la vieiras que han hecho los vieiros, que son los caminos antiguos que han conformado estas grandes rutas. Son fundamentales, para entender cómo las vías esenciales de Europa van antes a Santiago que a Roma.

–¿Por qué todos los caminos también llevan a Galicia?

–Porque era un punto de gran espiritualidad, pero previamente existía el camino de los estrellas, la vía láctea, del que el cristianismo se aprovechó entendiendo que era un filón importante.

–¿Qué tal es el acento gallego de Miguel Ríos?

–Fantástico, parece un galego das Rías Baixas [risas]. Tiene ese seso del sur, pero que también es nuestro. ¡Además lo cantó a la primera!

–Que interviniera en la canción Benvido tiene tanto de simpatía como de homenaje ¿no?

–Sobre todo de simpatía, porque además fue una casualidad [risas]. Él mismo me dijo ‘me metes en otro benvido’ [risas]. Detrás de todo está la casualidad: el disco está compuesto de catorce canciones pero quince sonoridades distintas, entre ellos el de la berenguela, un símbolo icónico de Compostela y su significado; estábamos grabando en la torre de la catedral cuando él confirmó su presencia en el disco ¡benvidos fillos del folk and roll!

–También Lorca tuvo mucha querencia por Galicia, y ustedes le han cantado.

–Sí, Lorca es una figura importantísima de las letras hispanas y estuvo muy vinculado a Galicia a través de diversos intelectuales gallegos, también escribió poemas en gallego, de los que Xove en Santiago es el más conocido. Es una figura extraordinaria.

–En algunas configuraciones del grupo ha habido momentos en los que han sonado muy contundentes, casi parecían un grupo nórdico de rock pagano.

–Algo de paganos somos una parte del grupo, sí [risas], otra no tanto. Buscamos ese tipo de esencias también. Somos de la Costa da Morte, territorio muy vinculado al área cultural cética, vikinga. Nuestra idea está muy emparentada con las suyas, o al revés. El Atlántico está ahí de por medio, y los mares y océanos vinculan mucho a las culturas ribereñas.

–Hasta hace poco folk era sinónimo de almirez y botella de anís ¿Cómo se llevan con las nuevas tecnologías instrumentales?

–Llevamos ya tiempo usándolos aunque de una forma más o menos sutil. No abusamos de estos sonidos. Todo instrumento enriquece la música, sin complejos, porque nosotros no somos puristas, hacemos música inspirada en la música tradicional, pero no es música tradicional. Todo es posible siempre y cuando se fusione todo con sentido.