“En Grupo Winecta buscamos la excelencia”

–¿Cómo definiría a App&Web?

–App&Web es una empresa que nace para ofrecer un servicio de desarrollo de aplicaciones móviles nativas tanto en Android como iOS. Cuando nació no había muchas empresas realizando este tipo de desarrollo a medida, y es por ello que pusimos nuestro foco a nivel comercial en este punto. También adquirimos un expertise importante en desarrollo web a medida, haciendo uso del framework de Symfony (PHP). Los socios que iniciamos esta empresa, Rubén Sánchez y Samuel Sánchez, somos Ingenieros Informáticos egresados por la Universidad de Granada. Por tanto, queríamos que el servicio que ofreciésemos estuviese al nivel de lo que se espera de un ingeniero y de lo que se espera de un estudiante de la ETSIIT, una de las mejores escuelas de Ingeniería Informática de España y Europa. Somos una empresa de servicios de ingeniería de alto grado de especialización, muy focalizada en el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles Android y iOS y en el desarrollo web a medida.

–¿Qué servicios prestan?

–Actualmente el abanico de servicios ha aumentado, incorporando expertise en desarrollo en IoT y Big Data. Es cierto que Big Data no es algo que demanden a día de hoy muchas empresas ya que no manejan tal cantidad de datos pero nos parecía importante empezar por una base superior por los clientes que hemos ido adquiriendo.

–¿Qué ofrece además el Grupo Winecta?

–En nuestra progresiva y continua evolución hacia el mercado y el cliente, buscando la excelencia y la innovación, Grupo Winecta ha incorporado dos nuevas líneas de negocio llamadas Businett y Factoryness. Además el Grupo también ha sido fundado por un tercer socio, Luis Serrano.

–¿Qué es Businett?

–Businett ofrece servicios de consultoría orientados a ayudar a las pymes de un cierto tamaño o con bagaje destacable a afrontar la Transformación Digital. Lo hacemos desde el modelo de negocio hacia la tecnología, es decir, la tecnología es un medio para alcanzar un fin, pero en sí no aporta nada si no tiene sentido dentro de un modelo de negocio. Creemos que no sólo estamos en un momento de disrupción tecnológica, sino en un cambio de modelo de hacer negocios, en el que las empresas tienen que hacer cosas diferentes a las que se hacían y de una forma más rápida y eficiente. Por ello, ponemos mucho foco en comprender bien el modelo de negocio para aconsejar nuevos modelos y posteriormente aplicar tecnología que nos permita asumir esos nuevos modelos.

–¿Y Factoryness?

–Nacer como una empresa de servicios nos ha permitido tocar el mercado y ver las necesidades que tiene el mismo. Muchas veces esas necesidades no son aún detectadas por el mercado y en otras ocasiones el propio mercado lo está solicitando. Sin olvidarnos nunca de nuestra principal misión, que es la de acercar la Transformación Digital a las empresas. En esta área hemos creado productos como Flup, Winerp, Ciudanapp, ClinicaCRM y una línea de productos que quizás sea en la que más tiempo llevamos trabajando, Edewis. Edewis incluye 3 productos a su vez, uno para poder crear una página web, otro para poder crear tu propia tienda online y por último para poder crear un aplicación móvil nativa. Y todo ello sin ser necesario tener conocimientos de programación porque las empresas, concretamente las pymes y micro pymes en su mayoría no tienen ni recursos ni conocimiento para adentrarse de una forma económica y eficaz a nuevos modelos de negocio, y para nosotros era importante ayudar a que pudiesen dar ese paso.

–¿Qué destacaría de su equipo de trabajo?

–Destacaría el nivel de especialización de cada persona en cada ámbito en los que trabajamos. Formamos un equipo de grandes profesionales, que intentamos dar el mejor valor posible que esté en nuestras manos y eso nos lleva a estar en constante reaprendizaje.

–¿Qué proyectos más destacados han llevado a cabo?

–Para nosotros fue un proyecto destacado nuestra primera página web que nos ayudó no sólo a tener una web si no a aprender mucho sobre cómo afrontar un proyecto a medida. Tenemos proyectos con grandes corporaciones del sector TELCO, Salud, Educación...como se puede ver en nuestras webs y nuestros productos están siendo vendidos tanto en España como fuera de ella, pero lo que consideramos como proyectos destacados han sido los que nos han permitido avanzar y aprender de un sector, una tecnología o una forma de hacer las cosas.

–¿En qué están trabajando en la actualidad?

–Actualmente estamos muy focalizados en nuestra línea de productos. Aunque seguimos dando servicio, creemos que si nuestra misión es acercar la Transformación Digital lo tenemos que hacer también a través de pequeños productos para que las empresas más pequeñas puedan dar ese paso. Muchas veces en tecnología pensamos en hacer grandes cosas que cambien el mundo, pero creemos que haciendo pequeñas soluciones podemos hacer que ese cambio se vertebre desde la base. Esto no quiere decir que no abordemos proyectos a otros niveles, que lo hacemos.

–¿Qué aportan a OnGranada?

–Pues aportamos lo que podemos y nos solicitan. Creo que es necesario en una ciudad como Granada un ente que ponga el valor lo que se está haciendo por muchas empresas tecnológicas. Creo que en Granada hemos ‘pecado’ tradicionalmente de no saber vendernos o de ser demasiado ‘burgueses’ y no pelear por nuestros intereses. A pesar de tener una escuela de informática muy destacada a nivel internacional, quizás ese valor no ha calado de forma suficiente en nuestra ciudad. Existen grandes empresas, no sólo tecnológicas, que están haciendo cosas increíbles y nadie lo conoce y sabe. Y esa es la razón por la que queremos aportar en OnGranada, para ayudar a que se dé visibilidad a todas las empresas y que el sector de Economía Digital sea un referente en Granada.