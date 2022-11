PutosModernos, Christian García, MBA Kids y Granada Conectada, protagonistas de los Premios del Club de Marketing 2022

El Club de Marketing de Granada celebró anoche su Gala Tercer Aniversario, bajo el claim ‘PUra TOStada’. Todo un guiño a sus principales ponentes, la icónica agencia PutosModernos, y una llamada de atención sobre un sector que conforman cerca de 15.000 profesionales en la provincia de Granada.

Esta fiesta, celebrada en la sala Bribón de la Habana de la discoteca granadina Mae West, reunió a mas de 150 personas entre patrocinadores, instituciones y asociados, y acogió la entrega de la segunda edición de los Premios Club de Marketing. Galardón que se consolida como un merecido reconocimiento a quienes trabajan las buenas prácticas en marketing y potencian la Marca Granada a través de la propia notoriedad de sus acciones. El popular cómico Christian García fue proclamado como ‘Mejor Embajador’ de la Marca Granada, mientras que MBA Kids logró este galardón en el apartado de ‘Empresa privada’, y Granada Conectada como ‘Mejor Acción Institucional’.

“Hemos trabajado para formar parte y poder adherir a nuestra asociación a la Confederación Granadina de Empresarios, dando un paso más, junto con nuestra pertenencia a la Federación Andaluza de Marketing, para una mejor representatividad de nuestros asociados”, explicaba anoche el presidente del Club, Carlos Álvarez Navas-Parejo. Indicando que la Gala “la hacemos desde la ilusión de poder juntar a tanta gente en un día tan especial para nosotros y poco a poco para el sector y el entorno empresarial y profesional granadino”.

Balance del Club en 2022

Con un año cargado de eventos y actividades en la Gala continuó con un breve resumen sobre algunas de las acontecidas como:

Los pilares del Plan de Marketing en la sede y con el patrocinio de Caja Rural Granada

en la sede y con el patrocinio de El II Foro de Marketing junto con la Cámara de Comercio de Granada

Formación en linkedin para el B2B junto con AJE Granada

Los múltiples afterworks acontecidos a lo largo del año en emplazamientos patrocinadores como el Restaurante Taracea o Carlota Braun .

o . Y las numerosas ventajas para Socios como descuentos y entradas para eventos tales como el TAI, Alhambra Venture, Salud Festival ó distintos másteres como el de EDIAE o del Centro de Estudios Reina Isabel.

Premios Club de Marketing 2022

Son muchas las personalidades que hacen gala de la Marca Granada fuera de la provincia, en esta edición, el galardonado Christian García reconoció "que es un orgullo que te reconozcan en tu tierra" y que, "este reconocimiento hace que mi pareja no me eche de casa y pueda seguir trabajando", indicaba con la risa cómplice del auditorio. Colmando con un "si Martita de Graná está haciendo películas y ganó el año pasado este premio, ¡espero me pase igual!".

Tanto para José Antonio Martínez como para Sergio Oya, fundadores de MBA Kids, la primera escuela de negocios para niños y niñas, este primer premio que reciben en su iniciativa emprendedora "supone un antes y un después" y que "esperan muchos otros premios, pero ninguno les hará tanta ilusión como este que resulta ser el primero".

En una línea similar se pronunció Manu Bayona, co impulsor de Granada Conectada junto a la Cámara de Comercio de Granada y con el apoyo de CaixaBank: “Es un reconocimiento a todo un esfuerzo colectivo que nos ayuda a seguir trabajando" y que "gracias al equipo de Doctor Trece hemos logrado crear algo único en pos de Granada".

PutosModernos

Como atracción central de la noche, el radiofónico Luis Mora y el experto marketiniano Rayko Lorenzo entrevistaron a Jorge y Joan, fundadores de PutosModernos. En una divertida e ilustrativa entrevista pudieron conocer de primera mano las claves de su particular agencia de autor, como los han definido en alguna ocasión.

Pudieron compartir con un entregado y atento público algunas de sus campañas más reconocidas para marcas tan relevantes como PEPSI, TIMPERS o AMBAR. Explicaba Joan Alvares, director creativo de PutosModernos, que "nos reímos de nosotros mismos y por ende invitamos a nuestros clientes a través de nuestras campañas a hacer lo mismo".

La noche se cerró con un generoso cocktail de la mano de Catering Aitor Pozuelo, hamburguesas de Mostaza Green Burger, vino de la mano de Bodegas Archeles y generosa bebida gracias a Coca Cola y Mae West, pasando posteriormente los invitados a disfrutar de un homenaje a la mítica banda Queen en la sala central de la discoteca, donde hubo oportunidad para el disfrute, las risas y sobre todo el networking.