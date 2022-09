Las ideas inspiradoras llegan para quedarse

Acerca de TED

TED es una organización sin fines de lucro dedicada a “ideas que vale la pena difundir”, a menudo en forma de charlas breves llevadas a cabo por grandes pensadores y emprendedores. Muchas de estas charlas se dan en conferencias TED, intimate TED Salons y miles de eventos TEDx organizados de forma independiente en todo el mundo.

Los videos de estas charlas están disponibles, gratis, en TED.com y otras plataformas. Las versiones en audio de las charlas de TED también se publican en el podcast de TED “TED Talks Daily”, disponible todas las plataformas de podcast.

Las iniciativas abiertas y gratuitas de TED para difundir ideas incluyen TED.com, donde los nuevos videos de TED Talk se publican diariamente; TEDx, que otorga licencias a miles de individuos y grupos para albergar eventos locales y auto-organizados al estilo TED alrededor del mundo; el programa Fellow TED, que selecciona personas innovadoras de todo el mundo para ampliar el impacto de sus proyectos y actividades notables; el Audacious Project, que surge y financia ideas críticas que tienen potencial de impactar a millones de vidas.

TED Translators, que colabora en el subtitulado de las charlas TED para que las grandes ideas puedan difundirse a través de idiomas y fronteras; y la iniciativa educativa TED-Ed. TED también ofrece TED@Work, un programa que reinventa las charlas TED para el aprendizaje en el lugar de trabajo.

TED también tiene una biblioteca cada vez mayor de podcasts originales, que incluyen The TED Interview (la entrevista TED) con Chris Anderson, WorkLife (Vida laboral) con Adam Grant, Far Flung (Lejano) con Saleem Reshamwala y How to Be a Better Human (Cómo ser mejor persona).

Acerca de TEDx

Con el ánimo de difundir ideas que merecen la pena, TED ha creado el programa “TEDx”. TEDx es un programa de conferencias locales, organizadas de forma independiente, que permiten disfrutar de una experiencia similar a las conferencias TED. El evento se denomina TEDxGranada donde la “x” significa “evento organizado localmente”.

Durante el evento se combinarán vídeos de TEDTalks con conferencias en vivo y actuaciones artísticas para favorecer la conexión y un debate profundo dentro de un grupo reducido de asistentes. Las Conferencias TED proveen a los programas TEDx las directrices generales para organizar dichos eventos, pero estos (incluido este) son organizados de forma independiente. Este evento TEDx se realiza bajo licencia de TED.

