“Estamos en una profunda transformación hacia una economía más sostenible”

JUAN Carlos Ureta, presidente ejecutivo de Renta 4 Banco, ofreció en la Cámara de Comercio una conferencia bajo el título ‘Economía y mercados financieros post Covid. Cómo invertir en el 2022’ en la que analizó cómo la economía post Covid está inmersa en una transformación muy profunda, no solo tecnológica sino de estilos de vida y de valores, que afecta a todos los sectores empresariales y a todas las áreas geográficas.

Una transformación que se vislumbraba con anterioridad, pero que se ha acelerado y se ha hecho irreversible tras la pandemia, y que exige una ingente cantidad de inversiones. Esas inversiones se van a canalizar a través de los mercados de capitales, que están llamados a jugar un papel determinante en la configuración de la economía y de la sociedad post Covid. El presidente de Renta 4 Banco atendió a Granada Hoy después de la conferencia para analizar las claves a la hora de invertir en esta nueva era post Covid.

–¿Después de dos años de esta crisis económica que ha golpeado al país y al mundo ¿Qué tan importante es para las empresas saber invertir en estos tiempos?

–La inversión es más importante que nunca en el mundo post Covid. Con la pandemia nos hemos dado cuenta de que hay que ir a un crecimiento más sostenible, y para construir un modelo de crecimiento más sostenible hacen falta muchos recursos, que finalmente se obtienen a través de los mercados de capitales. En el sistema financiero del siglo XXI y del mundo post Covid, la inversión y la financiación se hacen sobre todo a través de los mercados de capitales y no del balance bancario. Para las empresas, igual que para los ciudadanos en general, es importante saber invertir y saber financiarse. Contar con un asesor financiero de confianza es hoy tan importante para cualquier empresa como contar con un asesor legal o laboral, porque un correcto entendimiento de las finanzas y de las inversiones es imprescindible en el mundo post Covid.

–¿A qué llamamos economía post Covid?

–La pandemia ha acelerado y ha hecho irreversibles algunas tendencias que ya venían dibujándose los últimos años. Tendencias como la digitalización, la atención al cuidado del medio ambiente, la reducción de la desigualdad, o el compromiso de las empresas con el bienestar general son las que caracterizan a la economía post Covid, porque con la pandemia todos hemos entendido que sin un determinado nivel de bienestar general, no es posible conseguir nuestro beneficio particular. Estamos en esa profunda transformación de la economía hacia un modelo de crecimiento más verde, más digital, más social y más sostenible, que no es sólo ni esencialmente una transformación tecnológica o económica, sino sobre todo una transformación de los estilos de vida y de los valores. La salud, el medio ambiente, el bienestar colectivo y la sostenibilidad pasan a formar parte de los objetivos de la empresa, de todas las empresas. Entramos en una economía diferente, la economía del siglo XXI en la que los modelos de negocio cambian y las cadenas de valor también.

–¿Qué tanta importancia tendrán los mercados de capitales en esta nueva era post Covid?

–Los mercados de capitales no solo van a financiar esa transformación, sino que además la van a orientar, a guiar. Por eso decimos que los mercados de capitales y en general la industria que hay alrededor de ellos, de la que Renta 4 forma parte como Banco especializado en las inversiones, van a jugar un papel muy importante en esta economía post Covid. Es algo parecido a lo que ha pasado con la Bolsa tecnológica Nasdaq en los EEUU. Si no hubiese existido el Nasdaq hoy en día no existirían Microsoft, ni Apple, ni los “smartphones”, ni Google, ni Amazon, porque esas empresas que hoy configuran nuestras vidas han sido financiadas en el Nasdaq, incluso cuando tenían pérdidas.

–Todo parece indicar que entraremos en una economía “K”, pero ¿qué significa eso?

–La economía post Covid es, como decía antes, una economía sometida a una profunda transformación, y esa transformación tiene lugar en un mundo muy competitivo, casi “darwinista”, en el que unos saben adaptarse y prosperar y otros caen en la irrelevancia o incluso en la desaparición. Lo hemos visto en muchos sectores y lo vamos a seguir viendo. Ese es el mundo en “K”, en el que la lucha por estar en la pata de arriba de la “K” es cada vez más desesperada, porque es una economía de ganadores y perdedores. La economía del siglo XXI crece, incluso de forma exponencial, pero a la vez se transforma de forma acelerada, y por eso mismo una economía de ganadores y perdedores también exponenciales.

–¿Cuál es la importancia de impartir este tipo de conferencias?

–Lo que perseguimos con estas conferencias es acercar las grandes tendencias del mundo de la inversión a los ahorradores e inversores granadinos y a la vez, siendo muy prácticas, ayudarles a invertir y a tener una experiencia satisfactoria de inversión. Esa es la misión de Renta 4 Banco, que se refleja en nuestro lema : “promover la inversión para mejorar la vida de las personas”. Por eso y para eso vinimos a Granada hace más de veinte años y ese sigue siendo nuestro objetivo y nuestro compromiso porque estamos convencidos de que la inversión es, junto con la educación, la herramienta más potente para que la sociedad progrese.