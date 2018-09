AMIGOS DEL CAMBIO

Ayer veía un vídeo del conocido psicólogo Pep Marí en el que explicaba y aportaba su visión acerca de la conocida frase 'No cambies nunca'. Aprovechando la época del año en la que nos encontramos (comienzo de curso, temporada…) me gustaría hablar sobre ello. Es cierto que la motivación, las ganas y el tiempo los busca uno, pero siempre hay factores que ayudan a que estas variables vayan de nuestra mano y nos ayuden. Pienso que una de ellas es la época del año, ya que puede darnos la excusa perfecta para no hacer aquello que dijimos de hacer, o bien empujarnos a la acción de manera irreversible. Por eso, septiembre, o más bien el final de las vacaciones puede ser el momento perfecto en el que más de uno dé ese 'paso adelante' y afronte proyectos, nuevos hobbies y tome decisiones importantes. Es bonito y motivante pensar acerca de ello, lo malo es que son más las ideas que se quedan en nuestro tintero que las que acabamos llevando a cabo. Nos cuesta cambiar y afrontar caminos nuevos. El miedo al error existe, está claro, pero siempre va a estar con nosotros. Lo que no sabemos es que convivir y lidiar con él es un hábito más, igual que ir al gimnasio o lavarse los dientes. También se aprende y se entrena, nadie nació sabiendo ser valiente ni sabiendo elegir y crecer. Al igual que en el deporte, una decisión no tomada es peor que un proyecto que fracasa. Por eso, igual que nos preocupamos todos los años por nuestra salud y forma física, por como luce nuestro pelo o por si realmente estaré preparado para ciertas cosas, preocupémonos y ocupémonos por ese trabajo que se hace de puertas para dentro. Hasta lo más invisible puede entrenarse y, casualidades de la vida, luego resulta que es el trabajo más determinante para ser dueños de nuestros estados de ánimo y, por consiguiente, de esa motivación, ganas y tiempo del que hablaba al comienzo. Escuchamos mil veces que vivimos en el mundo de la inmediatez, por eso es tan importante ser consciente de los tempos y los procesos de mi aprendizaje.