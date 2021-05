La injerencia en el seno de TVE, de unos y otros, ha ido llevando a la cadena pública a perder seguidores durante este último decenio sin publicidad, sobre todo en los Telediarios, y va a ser difícil que vayan regresando aunque se haya creado un consejo de administración de consenso. Pero al menos la diligencia de intentar cuanto antes dar una nueva imagen beneficiará para que la cadena pública reclame el sitio que le corresponde de manera histórica.

En esa muestra de emprender una nueva etapa figura de primeras la cancelación de Las cosas claras, cese que por ahora sólo lo ha insinuado el nuevo presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero. La tertulia de dos horas previa al Telediario 1, y que empareda el primer noticiario autonómico, ha sido, más que un "infoshow", un contenedor sensacionalista. Con mesas demasiado escoradas hacia las líneas oficialistas del Gobierno y un conductor que no esconde la soberbia de adueñarse de lo correcto, Jesús Cintora. Este encargo de Unidas Podemos a la anterior administradora ha sido un desastre interno por el conflicto con la redacción de la casa, al externalizar un contenido informativo, y sobre todo ha fallado en audiencia e influencia. El cese de Acacias 38, que se hacía efectivo ayer, era para encargar otra mesa política para la tarde.

Las cosas claras cuesta cada día más de 60.000 euros y para la calidad que ofrece y el desapego que origina es un auténtico despilfarro. La 1 ha sufrido en abril su peor dato en 65 años, un 8,3% que habla de la mala gestión y de la desorientación de su parrilla. Y no es que no haya espectadores ante Las cosas claras, es que la existencia de ese contenido 'intoxica' al resto de la parrilla y provoca desafección al resto de contenidos. Junto a ese sensacionalismo coloreado de inquietud informativa de Las cosas claras el matinal La hora de La 1 no ha mejorado este panorama. A la meteoróloga Mónica López le ha venido grande el proyecto y entre erratas lamentables y contertulios irritantes La 1 se nos va volviendo invisible.