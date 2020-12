Adán y Eva en Granada

Son muy "graciosos". Van a contrapelo de la típica malafollá granaína. Muy divertidos, ellos. Angelicos. Antes, el nudista de los pelos greñudos, que compite enmarañado con el violinista Malikian, había hecho sus numeritos en la Alhambra y en la Catedral. Algunos pensamos que cuando los bomberos se desplazaron con sus medios mecánicos y personales que pagamos todos, tras rescatarlo, sería llevado directamente al calabozo o al manicomio. Pero no. Da pena. Pobrecito. Tampoco nos vamos a poner estrechos. Mejor le hacemos una entrevista o lo sacamos de estrella de la noche en Telecinco. Este gracioso al desnudo igual le quita el puesto a la Belén Esteban.

Ahora lo venos en el Paraíso como Adán, pero acompañado de Eva al desnudo, sin manzanas ni serpiente, a 5 grados y dándose un "agradable" chapuzón en nuestra céntrica fuente de la Batallas. Si se resbalan y se caen… no importa, hay bomberos solidarios y traumatólogos de guardia. Si pillán una pulmonía, no hay que preocuparse; se les lleva al PTS, se les atiende de urgencia que para eso están los médicos de guardia y el sacrificado cuerpo de enfermería que amablemente le dedicarán la mejor de sus sonrisa, porque ellos son muy simpáticos y además van desnudicos y hay que darles calor. Pero si agravan y tosen mucho, tampoco hay problema. Se les encama en una habitación con calefacción y televisión. Los enfermos que vengan con lo del Coronavirus u otros síntomas… que esperen. Adán y Eva son nuestros primeros padres. Hay que tratarlos bien y los primeros.

Ya tenemos a la "simpáticos" bañistas encamados en el hospital, tapaditos bajo las mantas de la Junta de Andalucía y comiendo gratis. Porque en Granada somos así de listos. Desayuno: café calentito con tostadas o galletas. Comida: tres platos y postre; luego la merienda y por fin la cena. Todo de pachanda. Porque el "dinero público no es de nadie", según manifiesta otra de nuestras perlas intelectuales que incluso llegó a ministra del Reino de España. ¡País!

Pues a esta parejita de graciosos al desnudo habría que darles algunos consejos. En un país con libertad de expresión, cada cual protesta como quiera, pero en ese mismo país también se contempla que cada cual corre con sus consecuencias si se produce alguna desgracia no deseada o si se deteriora nuestro mobiliario urbano o nuestro patrimonio cultural, artístico o moral. No parece muy lógico trepar por los muros de la Catedral o aparecer desnudos a los 8 de la tarde en pleno centro de la ciudad. O los guardias granadinos están "apollardaos". O ya no hay calabozos para los infractores; o ya no hay manicomios para estos enfermos; o es que vivimos en el Paraíso Terrenal y yo no lo sabía.