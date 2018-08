Alineados con la vida

Hace poco leí que la teoría de las diez mil horas (referida al tiempo que debes emplear para alcanzar la maestría en una actividad) dejaba flecos sin mencionar y que cada uno deberíamos añadir en función de nuestro caso personal. Obviamente, podríamos hablar largo y tendido de la influencia que tiene el talento en este tipo de supuestos. Dejando este factor a un lado, vengo a comentar los que para mí son los componentes de la ecuación más importantes cuando se persigue un OBJETIVO.

EXPECTATIVAS, SACRIFICIOS Y SENTIMIENTOS. Estos tres términos deberían formar parte de cualquier plan de acción, da igual si la meta es deportiva o no. De hecho, una de las cosas más positivas que tiene el deporte es que todo aprendizaje (o casi todo) se puede trasladar a la vida diaria (ya sea en el campo laboral o el personal). Cuando hablo de expectativas, sacrificios y sentimientos, hablo de un trabajo individual por alinear cada uno de estos aspectos a tu vida diaria y, por consiguiente a tu(s) objetivo(s)

Esto conlleva conocer que espero de mí y de mi entorno para llegar a esa meta (EXPECTATIVAS), a que voy a ser capaz de decir 'NO' para seguir trabajando en el camino a ese objetivo (SACRIFICIOS) y por último si me veo capaz de afrontar la incertidumbre de no saber si ese logro llegará algún día (¿disfrutaré del camino?, ¿cómo reaccionaré tanto a las dificultades como a los avances?, es decir, SENTIMIENTOS)

Vivimos en una sociedad que NO nos ha enseñado a cómo pararnos y (re)orientar nuestro camino, solamente nos empuja a seguir caminando como pollos sin cabeza. Aunque parezca fácil sobre el papel, los DETALLES que hemos comentado pueden marcar diferencias. Para empezar, ya sabremos qué queremos, a dónde vamos y cómo lo vamos a (intentar) conseguir. Si lo que depende de ti está alineado con lo que buscas, lo demás va llegando y, cuando no llegue, habremos aprendido lo suficiente como para saber cambiar de ruta.