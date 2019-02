Ambición, desfachatez y torpeza

Vaclav Havel (1936-2011), político y escritor, presidente de Checoslovaquia y primer presidente de la República Checa, dijo en uno de sus excelentes discursos que "no permitamos que el deseo de servir a uno mismo prospere bajo la bella máscara del deseo de servir al bien común". La desfachatez con la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, maneja el destino de este país en ascuas acredita su apego a ese peligroso poder que los malos gobernantes utilizan para servirse y resistir, aun a costa, como en este caso, de apuntalar su permanencia en La Moncloa con las roídas vigas que le prestan los más despreciables enemigos de la unidad de España.

El Gobierno de este irreconocible PSOE bracea entre la farsa y el drama, al patético dictado de un presidente que incumplió su grave promesa en el Parlamento de convocar elecciones generales cuanto antes, que admitió a trámite de forma encubierta el documento de infamias que le entregó el valido Quim Torra el pasado mes de diciembre, y que acepta, en un acto de extrema indecencia política, la imposición de un mediador -dicho en román paladino- en las túrbidas negociaciones que miembros del Ejecutivo mantienen con los soberanistas, otorgándole con ello naturaleza de Estado a la Generalitat de Cataluña. Sólo este hecho prueba la amplia manga con la que Pedro Sánchez mide la lealtad constitucional.

Y también ministros otrora considerados por su mediática actividad frente al nacionalismo, como Josep Borrell, quien dijo que suspendería el diálogo con Cataluña "si hay condiciones imposibles". ¿Considera acaso posible el camaleónico titular de Asuntos Exteriores negociar, entre otras, el referéndum de autodeterminación, abandonar la vía judicial en el procés, la no aplicación en ningún caso del artículo 155 o debatir entre ellos sobre la continuidad de la Monarquía, según figura en el citado escrito, que acaban de hacer público los compromisarios del lazo amarillo? Borrell, que ya no sabe ni contesta, tampoco recuerda que un día perteneció a un Gobierno que, por muchos menos motivos, estuvo a punto de intervenir la comunidad autónoma de Canarias.

No, no es fácil encontrar mandatarios que aúnen tanta ambición y torpeza como Pedro Sánchez. Y de impúdico culto personal, como prueba el best seller que Planeta sacará del horno en los próximos días: Manual de resistencia, escrito por Irene Lozano, secretaria de Estado de la España Global -¡ahí es nada!-, aunque lo firma Pedro Sánchez. Es la primera vez que un presidente en ejercicio publica un libro, cuyo contenido, además y a tenor de la sinopsis, produce tanto sonrojo como expectativas de difusión, ya que antes de salir a la calle Amazon lo sitúa en un puesto alto del ranking de preventas. ¡Así está también el patio de la lectura! Para envidia y justificado enojo, incluso, de autores como el encopetado nobel Vargas Llosa.

La vieja guardia del PSOE no participará hoy en la manifestación que Cs y PP han convocado en Madrid contra Sánchez, pero muchos de ellos agradecerían que fuera un éxito. Palabra de honor.