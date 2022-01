Más Antonio David

Marta Riesco se ha convertido en uno de los rostros mediáticos más buscados en este arranque de 2022, aunque ella no se considere un personaje famoso y no quiera ser tratada como tal. Conocida por su trabajo como reportera en El programa de Ana Rosa, la periodista se ha colocado en primera fila tras salir a la luz su relación con Antonio David Flores. Fue la revista Lecturas quien desveló este secreto, no tan secreto pues los rumores arreciaban desde hace meses. Sin embargo, hasta ahora los protagonistas no lo habían confirmado, e incluso se han atrevido a hablar.

Riesco apareció ante Joaquín Prat nerviosa, temerosa y sin querer soltar prenda, pero con Sonsoles Ónega en Ya son las ocho, espacio en el que también colabora, se soltó algo más. Con una sonrisa deslumbrante, la periodista respondió a todas las preguntas de la presentadora. Incluso se atrevió a hablar de la reacción de su madre tras descubrir la noticia. "Al final las madres esperan que sus hijas estén con las personas que ellas consideran que están idealizados", empezó a contar, pero más tarde añadió la verdadera opinión de su madre: "Cuando yo le estaba contando la realidad de lo que estaba pasando al principio me dijo: 'no, quítatelo de la cabeza, te va a traer muchos problemas'". Pero una madre es una madre y Marta terminó un tanto emocionada por las palabras que su progenitora le dedicó al hacerse pública su relación sentimental: "Hoy me ha dicho una cosa que me ha emocionado. Me ha dicho que estaba orgullosa de mí porque he hablado con el corazón. Lo único que mueve el mundo es el amor y si no lo intentamos, no habrá valido la pena", confesó.

La joven también señaló lo mucho que se la ha criticado desde que saltó la noticia de su romance con el ex guardia civil. "Sé que es fácil juzgar, sé que es fácil meterse con alguien. Pero sí creo que para la gente es muy fácil decir 'mira esta, se ha metido entre la pareja' y todas esas cosas que se dicen", comentó para después añadir que está enamorada y que no ha hecho nada más que enamorarse. "El tiempo dirá si estoy equivocada o no, pero dejad de decir ciertas cosas porque estamos haciéndonos daño entre nosotras cuando deberíamos estar empoderándonos entre todas", acabó dejando un alegato feminista en el aire.

El tiempo, desde luego, pondrá las cosas en su sitio, pero llama la atención que un personaje tan señalado -para mal, al menos socialmente- como Antonio David se haya fijado precisamente en una periodista. No cabe duda el atractivo de la chica, ni su capacidad de crear opinión, aunque la gran perjudicada si "la cosa" no sale bien, será ella, eso es innegable. Él tiene poco que perder ya.