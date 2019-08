Argos, Salomón, Boatswain y Coco

E L perro ha sido protagonista de la literatura, del cine, de las artes y de las letras. De la realidad y de la ficción. De la edad antigua y de la moderna. Del Renacimiento y del Barroco. De un siglo a otro. De Homero a Elvira Sastre. De la Odisea a la sociedad del móvil y de las redes sociales. De las pinturas rupestres a Facebook. De Argos, de raza Saluki, el can de Ulises, Salomón, el mastín de Las meninas, y Boatsawain, el terranova de Lord Byron, a Coco, el perro literario y cinematográfico de mi amiga Lola Macía Trives; una mujer, igualmente literaria, con la prosa de diamante y oro de Raúl del Pozo, que participa en las tareas más humanas de una sociedad deshumanizada.

Argos, perseverante, esperó a que su amo regresara a Ítaca, veinte años. Murió a los pies del héroe. Las lágrimas del esposo de Penélope son el testimonio del reconocimiento de la fidelidad. A pesar de que Odiseo iba disfrazado de mendigo, para que los enemigos no lo reconocieran, el perro, decrépito y enfermo, lo identificó. Salomón es, según algunos críticos de la historia del arte, el verdadero protagonista del lienzo de Diego Velázquez, echado a la derecha, silencioso, en estado zen, como si fuera un monje budista, con su pelo sedoso y ajeno a cualquier contratiempo. En posición de expectativa de destino. Inmutable, con la serenidad, la cual el ser humano es incapaz de conseguir. Con la paz de un pasaje bíblico. A pesar de que Nicolaso Pertusato le pone el pie encima. El mastín de Las meninas es un animal bello, geométrico, novelesco, estilístico, con perspectiva y contraste. Con armonía metapoética, como si aspirara a ser un buda en medio de la agitación y el desasosiego humano.

Coco, el perro de mi amiga Lola, era como el de Lord Byron, Boatswain, educado y cortés, discreto y humilde, diligente y servicial. La belleza sin la vanidad, la fuerza sin la insolencia, el valor sin la ferocidad. Todas las virtudes del hombre, sin sus vicios, como nos recuerda el hermoso epitafio que, a la memoria de su tuso, escribiera el gran poeta inglés. Coco fue un compendio de las lecciones que su dueña le enseñó, día a día, semana a mes, hasta convertirlo en estrella invitada, si no de Hollywood, sí de una casa tan limpia y transparente como un hexámetro de la Eneida. Como un poema de Borges. Como la métrica de Neruda. Como una novela de Galdós. Como un artículo de Larra. Como un cuadro de Rembrandt ¡Coco ha muerto! Lola está triste. El cariño a los animales no es, precisamente, una cualidad que predomine. Pero mi amiga sí cree en su defensa, en su cuidado y en su protección. Lo trataba no como un objeto, sino como un animal valioso; cuyo comportamiento era un homenaje permanente a la lealtad. Coco enfermó hace un tiempo. Lola puso todo su empeño en salvarlo. No escatimó, ni regateó esfuerzos. ¡No pudo ser!

Las lágrimas de esta sublime mujer, blancas y níveas, como perlas gongorinas, son rimas que permanecen como el símbolo de un recuerdo. Como la mirada que late en el sentimiento. Esperando que, alguna vez, Coco vuelva de nuevo. Al futuro de la existencia. Como un mantra, el cual el amor guarda como un verso, entre Machado y Benedetti. Negando la muerte. Para sonreír juntos, otra vez, en la bóveda de la tarde. Interrogándose cada uno a sí mismo. Por las avenidas del mundo. Defendiendo que los animales formen parte de la familia. Hasta escribir el soneto de la experiencia, que nos haga comprender que la vida debe ser probidad y honradez. De la misma manera que nos enseñaron, con su ejemplo, Argos, Salomón, Boatsawain y Coco. El can del canto XVII de la Odisea, el mastín de Las meninas, el terranova de Byron y el perro de mi querida amiga, Lolabel (Lola la Bella). Ahora, nada traspasa la soledad. El adiós se legitima como un silogismo hegeliano. A orillas del llanto que se convierte en esperanza. Y en reflexión sartreana; en esas horas, que siendo madrugada, anuncian el alba. Como aquel enunciado de la genialidad de Lord Byron: "Cuánto más conozco al hombre, más amo a mi perro". Custodiando un sueño con otro sueño. Entendiendo que los ojos de Argos, Salomón, Boatsawain y Coco son más puros que los nuestros. Y afirmando, a cada segundo, que el afecto a los animales nos lleva a otro lugar más amable: aquel, donde un abrazo es suficiente para arrancar de nuestro corazón aquello que nos golpea en las heridas que no se ven.