Un apunte con los Rolling nos pintaba la pasada semana en negro el panorama exterior. Era Paint it black, arrastrada a este cancionero a propósito de la Encuesta de Población Activa (EPA) que anotaba los estragos que sobre el mercado laboral ha causado en mes y medio esta plaga del coronavirus. Vivimos a continuación el efecto euforizante de dejar atrás el arresto domiciliario y abrazar la semilibertad del régimen abierto. Siete días después apelamos otra vez al negro: Black is black, negro es negro, como han venido a ratificar este martes los datos del paro registrado que computa el Inem, correspondientes a abril, que agregados a la quincena de marzo en que la actividad se detuvo al decretarse el confinamiento, nos arrojan la estremecedora cifra de casi un millón de empleos destruidos en mes y medio de plaga.

En toda España. Que en Granada se traduce en 4.076 nuevos parados, que suman en total más de cien mil, barrera psicológica para profundizar en el pesimismo. Cerca de trescientos mil personas que perdieron su empleo en abril en toda España, en Andalucía casi 33.000. Black is black. Veinte mil parados más en la comparativa con abril del año pasado. Aunque no estamos todavía en los 110.000 de abril de 2013, el pico más alto alcanzado en Granada en el corazón de la anterior crisis, caminamos desbocados hacia ese escenario si no median los efectos -confiemos en que serán positivos- de la desescalada. Para ello sería de desear una actitud más colaborativa y positiva por parte de nuestros heraldos de la política, cosa que a tenor de lo que vemos está tan lejana como ver nevar en Salobreña a mediados de agosto...

Negro es negro, no cabe otra. Este cancionero con vocación optimista se ensombrece en días como hoy y recurre a Los Bravos para poner banda sonora al sombrío panorama que se extiende sobre nosotros. Black is black, grabación de 1966, de éxito inmediato en el mercado nacional y primer título español de difusión y éxito en el extranjero entre la música pop de la época. Canción a cargo de Los Bravos, grupo que sucedió a Los Sonor, a cuyos cuatro componentes se unió la voz personalísima del alemán Mike Kogel. Apadrinados a continuación por el francés Alain Milhaud, este productor gestionó la grabación de Black is black en los estudios Decca de Londres. Donde los cuatro instrumentistas del grupo toparon con la prohibición de grabar que pesaba sobre los músicos extranjeros en el Reino Unido, por convenio sindical, de forma que en el disco la voz de Mike es lo único que queda de Los Bravos, obligados a tocar en los directos en contraste con la grabación tecno que se hizo en el Reino Unido.

Black is black es una canción de desamor a ritmo trepidante. Un cantante que siente cómo la depresión de apodera de él ("I'm feeling blue"). No solo es que "lo negro está negro", es que además "it's gray, it's gray" ("lo gris está gris") / desde que ella se largó", gama cromática reducida que va del negro al gris y del gris al negro, sin mayor tonalidad para una letra en la que se reafirma que "bad is bad" ("lo malo es malo"). Y todo porque ella "no tiene la intención de verme de nuevo". Es más, el cantante duda de que vuelva a encontrar la paz mental ("it's time I perhaps found peace of mind") y en su desesperación siente que "es demasiado lo que se pierde" ("it's too much to lose") mientras su amor "es demasiado fuerte" ("my love's too strong"). Vaya, como para verlo todo negro.

La canción se grabó en inglés, dentro de la estrategia comercial del grupo para avanzar en el mercado europeo. No se grabó en español, pero sí en francés, a cargo del número uno del momento galo, Jhonny Halliday, con Noir c'est noir. Curiosamente, conseguido el éxito europeo con su primer disco, la siguiente grabación se hizo en español, La moto, destinada a Los Pasos, un grupo madrileño de éxito relativo con Primavera en la ciudad o Habibi, a quienes se les anticiparon Los Bravos en el lanzamiento de La moto. El que da primero da dos veces y esta canción, sobre el influjo del enorme éxito de Black is black, alcanzó de nuevo una notable difusión en comparación con la versión de Los Pasos y reafirmó a Los Bravos en la posición de vanguardia entre los grupos españoles cuando los 'grupos' eran 'conjuntos' (después fueron 'bandas') y los 'temas' eran 'canciones'. La producción posterior de Los Bravos sería preferentemente en español, por ejemplo con Los chicos con las chicas, que dio título a su primera película, aunque en inglés volvieron a dejar sello con Bring a little loving (Dame un poco de amor, segunda película y éxito de 1968) o en una melódica Simpathy (Simpatía) que en cierto sentido se salía de la línea del grupo. Simpathy preludiaba la salida del cantante, que un año después, en 1969, inició carrera en solitario con el nombre artístico de Mike Kennedy, mientras Los Bravos renovados mantuvieron su prestigio con grabaciones como People talking around (La gente chismorrea a mi alrededor), en 1971.

Pues eso, que nuestros heraldos de la política dejen de chismorrear y se dediquen a anteponer el bien común a sus intereses partidistas. Seguro que todos lo agradeceríamos, según los devastadores datos del paro conocidos este martes. Más que "gracias" por algo que no harán, mejor cuadra cerrar el comentario de hoy con: "De nada".