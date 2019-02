Por mucho que sean Cristiano y Messi, ninguno de los dos tiene poder para decidir los horarios de sus equipos. El fútbol televisado lo dirigen las comercializadoras, que pagan pensando en acercarse a un mayor número de espectadores. En el programa más visto de cada año en todo el mundo, el Festival de Eurovisión, la producción ejecutiva decide con criterio profesional, pensando en el espectáculo y la audiencia, en qué orden va todo, dónde va cada canción o cuándo se programan los cortes publicitarios.

En 30 años Canal Sur, que se pavonea como la difusora del Carnaval de Cádiz, todavía no ha podido ni siquiera opinar en los contenidos de cada función ¿Por qué esa complacencia timorata? A estas alturas podría reservarse, qué menos, el contenido a la hora de más audiencia. Para eso Canal Sur paga en nombre de todos (sí, todos) los andaluces, aunque el concurso del Falla lo vea cada vez menos público. En realidad la cadena está maniatada con un contenido cansino, cada vez más esaborío, aburrido, politizado, que no tiene la repercusión que tuvo. Los autores sabrán de acordes y cuartetas. Otro asunto es saber cómo funciona la rivalidad televisiva en el siglo XXI. En el Falla se sabe de rimas, pero poco de televisión. Y de servicio público.

No es de recibo para cadena pública relegar durante doce noches sus informativos principales a las siete y media de la tarde y reducirlos a la mínima expresión ¿Qué mensaje está dando así Canal Sur sobre sus profesionales? Si la autonómica decide programar tantas noches de Carnaval debería tener la libertad de elegir horario y la forma de programarlo y no ceder a exigencias de unos señores que no son directivos de la RTVA. Pueden preguntar en cualquier cadena de TV de España sobre qué opinan de esto.

Y no olvidemos que este ya es el Canal Sur bajo responsabilidad de PP y Ciudadanos: el que despilfarra para pasmo de los sindicatos, el que se irá a negro el 8 de marzo en vez de cumplir con su misión o el que ya reduce sus informativos a 15 minutos. ¿Qué, dándole excusas a Vox?