Un título de canción que se ajustaría a la perfección al tiempo que vivimos si no fuera porque... en realidad "todas las calles llenas de gente están", frase de apertura de esta Ciudad solitaria que exportó a España una de las grandes voces de la canción femenina italiana, Mina, en 1964. Es decir, que esa soledad que da título a la canción solo existe en el corazón de la cantante, devastado por el abandono de un amante cuyo retorno -al menos a la hora de componer el tema- es improbable.

Una contradicción entre título y letra que, por tanto, salta a la vista en cuanto suenan las primeras notas de esta 'Ciudad solitaria', una composición que grabó sin pena ni gloria un desconocido cantante norteamericano, It's a lonely town' ('Esto es una solitaria ciudad') y sonó de forma efímera en Estados Unidos hasta que Mina la hizo suya, primero en italiano, Città vuota ('Ciudad vacía') y después en español, en una época en que la producción artística del país trasalpino entraba y triunfaba con naturalidad en España. A continuación de Mina, la canción tuvo más versiones en nuestro país, siendo la del hispanoargentino Luis Aguilé la más difundida.

No es literal la traducción del italiano al español, aunque el espítiru de la canción se mantiene en las dos versiones: el contraste entre un corazón que se siente solitario pese a que "la folla ride e parla / intorno a me" ("la muchedumbre habla y ríe / a mi alrededor"), ajena a la soledad del alma que aprisiona a nuestra cantante, quien en tal estado de ánimo proclama que "la città vuota mi sembrerá / se non ritorni tu" ("la ciudad vacía me parecerá / si no vuelves tú"). En español, en aquellas calles "llenas de gente" que veíamos en el primer párrafo "por el aire / suena una música" mientras "chicos y chicas van cantando / llenos de felicidad", pero, ¡ay!, "la ciudad sin ti / está solitaria". En tal situación, la canción reclama respuestas: "Dime qué fue de nuestro amor", aunque las dudas asaltan a Mina-Aguilé, "porque quizá / yo no te daba lo mejor". Que en italiano presenta variantes: "Come puoi tu vivere ancor solo senza me. / Non senti tu che non finì il nostro amor?" ("¿Cómo puedes tú vivir todavía solo sin mí. / ¿No sientes que no acabó nuestro amor?"). El caso es que 'Ciudad solitaria', que dejará de serlo "se torni da me" ("si vuelves conmigo"), concluye en Italia y en España con promesas de amor eterno: "Io vivrò con te / tutti i miei giorni, / tutti i miei giorni, / tutti i miei giorni" ("Yo viviré contigo / todos mis días"), declaración por triplicado que como coda final refuerza la resolución de un corazón solitario a la reconciliación perpetua.

La figura de Mina presenta una cara controvertida en Italia, donde pese a estar considerada entre las grandes voces de la historia musical italiana desde 1959 y su primer éxito, 'Tintarella di Luna', vivió inmersa en continuas polémicas que la cantante no rehuyó. Empezando por una relación con un actor casado, fruto de la cual nació un hijo que una sociedad muy influenciada en sus hábitos sociales por la tradición católica recibió con críticas. Las leyes de la República italiana, influenciadas por esa tradición que no autorizaba el divorcio hasta mediados de los 70, no ayudaban a la convivencia entre un hombre casado y una madre soltera y Mina afrontó las críticas con actitudes desafiantes, en una espiral que la llevaría finalmente a desaparecer de la vida pública italiana y refugiarse en Suiza, donde habita desde 1978. En estos días de reclusión obligada también en Italia, su figura ha sido utilizada en el país trasalpino como imagen al estilo del 'yo me quedo en casa' de estos días en España.

Controvertidas actitudes y contradictoria letra de una canción que dibuja una ciudad solitaria como las de este periodo de coronavirus aunque en realidad el vacío solo se encuentre en el corazón de la cantante. El signo de nuestros días.