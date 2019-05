Colaboración y cooperación: básicas para granada

Ela colaboración y la cooperación van a ser los principios básicos de transformación en todos los Ayuntamientos y muy especialmente en Granada, donde los diferentes proyectos políticos no deben convertirnos en rivales, sino en socios para alcanzar el progreso de nuestra ciudad y el bienestar de los granadinos.

ivimos una época de cambio en la política donde los acuerdos son parte necesaria y diría hasta obligatoria. Durante años hemos vivido con un bipartidismo cuyas estrategias estaban enfocadas en demostrar que uno era el menos malo con respecto al contrario y, para ello, negar, bloquear o dificultar cualquier buena iniciativa del 'rival' les suponía una garantía de éxito político en las urnas. Cualquier proyecto importante de ciudad donde existía competencia de distintas administraciones, si estas eran de distinto signo se negaban por sistema, huyendo así de un principio básico y fundamental en política: lealtad institucional y lealtad al interés común.

Muchos de los que dimos el paso de la sociedad civil a Ciudadanos fue motivados por esta confrontación estéril; veíamos oportunidades perdidas por culpa de la negación permanente, del bloqueo a las buenas ideas y de hacer creer que se tenía la verdad exclusiva y, por tanto, excluyente. Hoy vemos cómo el bipartidismo se sigue dando la mano para sobrevivir y utilizan el consenso y el diálogo, el respeto y la concordia de Ciudadanos de manera peyorativa.

Ciudadanos es un proyecto político de sentido común, necesario para transformar la política entendiendo la lealtad como el principio básico. Ciudadanos pone encima de la mesa medidas y no el reparto de poder; exige cambios y no continuidad; y Granada cuenta con un ambicioso y gran proyecto para transformar la ciudad, con medidas a corto, a medio y largo plazo y cuyo eje central es la ciudadanía. La colaboración y la cooperación son principios básicos y necesarios esta transformación y para que la gestión de lo público vuelva a convertirse en la búsqueda del interés general. Hoy Ciudadanos es el único partido capaz de entenderse con todos, de llegar acuerdos, de no negarse por negarse y de anteponer los intereses de las personas a sus propias siglas. Ciudadanos es el partido de los granadinos.