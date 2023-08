Lalectura preliminar de los índices de clima empresarial PMI de agosto de la Eurozona apunta a una mayor debilidad de la actividad económica, constatando unas menores expectativas de producción y de nuevas órdenes de pedidos en el sector industrial y de servicios, que se ha traducido en una menor intención de contratación de personal.

Así, el PMI servicios ha descendido hasta situarse en 48,3 puntos (vs. 50,9 puntos en julio), cayendo a terreno de contracción y mostrando su menor nivel en los últimos 30 meses. Entre sus dos principales economías, el mayor retroceso se ha observado en Alemania, donde el indicador de actividad ha caído significativamente 5,0 puntos hasta 47,3 puntos (vs. 52,3 anterior). Paralelamente, en Francia se ha observado un descenso a 46,7 puntos (vs. 47,1 puntos en julio), su registro más bajo en dos años y medio.

Por su parte, la primera lectura del índice PMI manufacturero ha mostrado un menor deterioro de este sector, repuntando 1,0 pp respecto al mes anterior hasta 43,7 puntos (vs. 42,7 puntos en julio), si bien se mantiene en terreno de contracción desde agosto de 2022. Por países, el indicador industrial alemán ha avanzado ligeramente 0,3 pp a 39,1 en agosto (vs. 38,8 puntos anterior), al mismo tiempo que en Francia ha repuntado 1,3 puntos hasta 46,4 puntos (vs. 45,1 en julio).