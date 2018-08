¿Debería el PP divorciarse de Casado?

Quizás fuera en el relato bíblico de las excusas de Caín donde podemos encontrar el primer ejemplo de "echar balones fuera", ya saben, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?; o incluso antes ya Adán le pasó la manzana caliente a Eva y a su vez Eva se la pasó a la serpiente. Con todo ello vemos que eso de no asumir responsabilidades propias es tan viejo como la actividad humana. Y también es antiguo el viejo aforismo de Cayo Julio César sobre la honradez de la mujer del gobernante y su apariencia, de honradez.

Desconozco si es que los dirigentes del PP no cursaron historia sagrada o historia de la antigua Roma, quizás le convalidaron esa parte del programa, o bien es que creen realmente que su nuevo líder está siendo objeto de una persecución mediática, tal como declaran como respuesta ante la situación planteada por su problemático título de máster. Quisiera aclarar tres cuestiones y responder a la pregunta que encabeza estas líneas de opinión.

En primer lugar, repitiendo lo ya comentado sobre el caso del máster de Cifuentes (Tribunas de Opinión de 28 de marzo y 7 de abril de 2018), y por aclarar la cuestión académica, resulta cierto que algunos cursos de máster realizados en los años anteriores a la entrada definitiva de la normativa europea sobre títulos de grado y posgrado (curso 2010-2011) podían ser convalidados para llegar a obtener el grado de doctor. Entre 2005 y 2010 hubo multitud de normas transitorias que posibilitaban convalidaciones de las viejas tesinas y los diplomas de estudio avanzados para posteriormente poder presentar un trabajo de tesis doctoral. Esa es la insistencia de Casado, que no hizo la tesis, que no quiere ningún título colgado en la pared. Muy loable. Pareciera que simplemente hizo los trabajos que le dijeron que tenía que hacer, al parecer fueron solo cuatro. Y todo lo demás, en medio del lío de esos años transitorios, se lo convalidaron. Suerte la suya. O sea que yo en lo académico diría que fue un alumno con suerte, le preguntaron justamente lo único que se había estudiado.

En segundo lugar hemos de esperar a que la justicia aclare si la cosa no fue tan así, es decir si es que hubo trato de favor por ser quien era. Digamos que sabía las preguntas que le iban a plantear. Me parece difícil poder saber si esos trabajos que presentó en rueda de prensa eran los originales. ¿Guarda la Universidad Rey Juan Carlos todos los trabajos de aquellos años? Sería un milagro. No había obligación por entonces. ¿Tiene que demostrar Casado que los guarda en su ordenador desde 2008? No diría yo que le están pidiendo los deberes de la EGB, como han dicho, pero si los enseñó una vez, en algún sitio podrán estar. De todo ello, responsabilidades ante la justicia aparte, considero que la URJC vuelve a quedar bastante mal. Siendo una universidad pública espero que las máximas autoridades de la gestión universitaria española tomen nota de lo que ocurre, y no es la primera vez.

Y por último, lo más grave es que la mujer del César puede que sea muy honrada o al menos le presuponemos su honradez, pero en el caso del PP parece muy empeñado en no aparentarlo. El centro derecha que representa trata de quitarse de encima la lacra de la corrupción eligiendo un nuevo líder y a las dos semanas ya se ve envuelto en un monumental lío que afecta a su credibilidad. Por mucho menos han dimitido ministros en otros lugares de Europa. Si el PP quiere ganarse la confianza de los ciudadanos y ciudadanas debería separarse de cualquier sombra y sospecha de tejes y manejes. La opción de Casado desde luego que no ha comenzado muy bien. Yo diría que muchos ya le están buscando juzgado para presentar el divorcio.