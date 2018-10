Deporte como excusa para transformar

Dos días antes de que España consiguiera el bronce en el Mundial femenino de baloncesto, su capitana, Laia Palau, tuvo una entrevista para El País más que interesante. Refiero el titular para contextualizar de lo que hablaré en las siguientes líneas. 'METO CANASTITAS, PERO ¿QUÉ APORTO AL MUNDO?'

Buscando una respuesta a esta pregunta, el deporte profesional no deja de ser un trabajo y al igual que en cualquier empresa habrá empleados que se esfuercen más o menos, que tengan altas o bajas aspiraciones, que busquen crecer con un grupo o solos contra el mundo y un larguísimo etcétera que para los que quieran, creo que hay por ahí más de uno y de dos libros sobre 'Liderazgo e Inteligencia Emocional en la empresa' que pueden leerse (nótese la ironía). Continúo con la reflexión y me pregunto: ¿Cuántos deportistas se habrán preguntado alguna vez qué quieren expresar con lo que hacen? Y si se lo han preguntado: ¿Cuántos lo habrán contado abiertamente? En un ámbito supuestamente transformador como es el DEPORTE, me parece tan básico saber al menos ¿QUÉ APORTAS? Y aún más importante, ¿QUÉ TE APORTAS? y cómo vas a enfocarlo en los años que dure tu carrera.

Pero como dije hace unos meses en otra columna sobre Albert Rocas y el texto de su retirada, creo que el deporte profesional te hace vivir en una burbuja, retroalimentada muchas veces por cosas tan banales como un like o un follow, un comentario acerca del buen partido que hemos hecho o una foto de nuestro último partido. Todo eso está genial, es vida 'privada' al fin y al cabo. Pero, ¿somos los deportistas conscientes del FOCO que tenemos? Porque esa burbuja también deberían alimentarla los mil, dos mil, tres mil ojos que te ven cada fin de semana (RESPONSABILIDAD y EJEMPLO), la CONCIENCIA en cuanto a gestos, palabras, reacciones… (no estás en casa jugando a la 'Play') y el saber que lo que tú haces cada fin de semana vendrán a hacerlo 15 niños el siguiente lunes a su entrenamiento (IMITACIÓN) Estos son solo algunos ejemplos para volver a la misma pregunta, enfocada de otra manera. Si no sabes qué quieres transmitir con lo que haces, ¿POR QUÉ LO HACES? Como bien dice el psicólogo Pep Marí, si el deporte pierde la capacidad de transmitir valores, es negocio o espectáculo, no deporte.