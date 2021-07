Desesperada apuesta política y económica de Sánchez

Ha sido una profunda remodelación del Gobierno. La vulnerabilidad de Pedro Sánchez y los destrozos de la pandemia lo exigían. Es un trago amargo sacrificar a los tuyos, a los que te han protegido, a los más cercanos, a los que más han batallado para salvar al presidente. Así de despiadada es la política en las democracias presidencialistas. La remodelación tiene un doble objetivo, económico y político, y al fondo las elecciones generales de 2023. Pedro Sánchez no ignora su vulnerabilidad y el desgaste sufrido por la deficiente gestión de la pandemia , el desplome del crecimiento y el empleo, los indultos y la claudicación ante Podemos y los independentistas. Sabe que necesita del apoyo de Ferraz en las próximas elecciones, su partido de siempre, cada vez más defraudado y fragmentado.

Se acabaron los experimentos, los flirteos y las operaciones de estética. Ha llegado la hora de la verdad, la de estar apoyado por un partido fuerte, coherente y la de dar cuentas de la economía y el empleo creados. El nombramiento de ministros afines a Ferraz y el de Nadia Calviño como vicepresidenta primera y mano derecha visualiza la aproximación política y la necesidad de la ayuda de Europa y la prioridad de la Economía. Si Pedro Sánchez llega a las próximas elecciones debilitado y distanciado de su propio partido, con una economía en bajo crecimiento, alto nivel de paro, precariedad y desigualdades, el fracaso electoral está garantizado.

No va a ser fácil. La recesión española ha sido la mayor de la OCDE. España será de los últimos países en recuperar los niveles de 2019. El turismo que representa, directa e indirectamente, el 20% del PIB está un 50% por debajo de su potencial de crecimiento. La inflación despega alarmantemente y el fantasma de la estanflación amenaza en el horizonte. El déficit y la deuda estructurales son los más altos de Europa y siguen creciendo. Una subida de tipos de interés haría la deuda insostenible y podría abortar la recuperación. Ante este catastrófico escenario la única luz de salvación y recuperación es la llegada de los 140.000 millones a recibir del fondo europeo Next Generation UE. Pero tanto la llegada como su benéfico impacto no están garantizados. Sánchez quiere concentrar la inversión en los tres primeros años, para que su impacto sea visible en las elecciones de 2023. Objetivo que tiene serias dificultades. La recepción de los fondos será por entregas condicionadas al cumplimiento de las reformas estructurales pendientes y de los objetivos e hitos del Plan de Recuperación y Resiliencia. Las reformas, laboral, de pensiones y fiscal, están sobre papel enviado a Bruselas, pero ni están consensuadas ni van en la dirección exigida por la Comisión Europea. En cuanto a la capacidad de gestión, España hasta ahora ha suspendido al no ser capaz de ejecutar más del 40% de los fondos europeos, según el Tribunal de Cuentas Europeo. Este será el principal reto de Nadia Calviño :hacer las reformas estructurales y engrasar, coordinar, agilizar e impulsar la maquinaria de la Administración pública. El martes de esta semana el Ecofín ha aprobado el Plan de Recuperación de España y recibirá los primeros 9000 millones de euros.