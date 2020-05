Día 45: Viva el Rey

Tenemos el país hecho unos zorros… hasta Pablo lo dice cuando vemos el telediario. Bueno, la mitad, porque a los diez minutos están desesperados. Siempre lo mismo. Parece como si hubieran sido los únicos previsores y tenían perfectamente encuadrado su desarrollo. Fíjense. Verán como todo está prefijado. Son cajones, cada día los llenan de noticias más o menos parecidas. Bueno, las cifras no son las mismas, dice Cayetana. Es verdad. Cambian cada día. Poco, pero cambian, y parece que para bien. No por lo que diga el Telediario, sino por nuestro angel de la guarda en que se ha convertido mi buen amigo José Manuel que todas las mañanas, a eso de las siete o siete y media, tiene recopilados datos y cifras que hacen el día más llevadero.

Hoy metí la pata. Comencé a decirle a Piti lo necesario que hubiera sido un gobierno de concentración en el mayor desastre que nuestra generación ha vivido. Nos ha pillado con el paso cambiado a todos, y en el peor escenario político que podía imaginar, donde nada se analiza con la suficiente rigurosidad. Y culpando al Partido Socialista por no poner freno y seriedad al desastre económico, social y empresarial que está infiriendo a nuestro Estado su socio de Gobierno, a quien debió cesar hace días en sus competencias. Eso hubiera sido seriedad, rigurosidad y buen hacer político. O se cierra un gobierno de concentración esta semana, o temo que seremos el hazmerreir de Europa, el país donde se concentren las mayores cifras de paro, con un empresariado cabreado y arruinado, y una imagen exterior imposible de recuperar.

En esas estaba, cuando los tres se volvieron y preguntaron que qué era aquello del Gobierno de concentración. No supe explicarlo como hubiera deseado, pero terminé diciéndoles que, ahora en España, debía ser la unión de los dos grandes partidos dejando fuera extremos como Vox, Podemos y partidos nacionalistas, e incluyendo a Ciudadanos. Nacho el mayor, se rió. “Pero papá, ¿cómo se van a juntar? ¿Tú has visto que se dicen en el Congreso, mentirosos, falsos, incompetentes? Vamos, yo veo antes a Joan Laporta socio del Madrid que esos gobiernen juntos. Y Cayetana lo terminó de arreglar: papá, ¿No es más fácil que gobierne el Rey con Gasol, Fernando Alonso y Rafa Nadal?

Piti y yo nos echamos a reír. Pero la risa se me ha ido desdibujando conforme avanzaba la tarde. El único que ha hecho méritos, el único que ha permanecido a la altura de las circunstancias, el único que ha hecho lo que debía hacer, ha sido el Rey. No seremos un gobierno de concentración por mor de nuestro sistema constitucional. Pero sí podremos hacer un país de concentración, donde lo mejor de nuestra empresa, lo mejor de muestra ciencia, lo mejor de nuestra sociedad, dé la cara por este país. Que cubran las vergüenzas de una clase política que está a la altura. ¿Mejor hundir al rival político, aunque debamos después administrar miseria?

No sé cuándo el vicepresidente Iglesias atacará de nuevo la monarquía. No sé lo que durarán sus secuaces riéndose de empresarios y autónomos. No sé cuánto seguiremos dando esta imagen exterior de pura democracia venezolana. Lo que sí sé es que el socialismo, el histórico, el que mamamos durante tantos años, y sus dirigentes de prestigio, que los tiene, deberán poner coto a estos desmanes y al descrédito absoluto del actual gobierno. Y de su propio partido.