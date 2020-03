Día 1: Motivos para estar

Podría decir que comencé este diario el primer día, coincidiendo con el Decreto que nos enclaustró a todos. Pero no es así. Hoy ya es lunes y son las seis de la tarde. Y entre todos decidimos fuera el primer día de nuestro diario. Cayetana ha roto en mil pedazos el horario que tanto trabajo nos costó elaborar ayer. A veces no es compatible lo que los padres aconsejamos, con un cole que envía tareas indiscriminadas por internet. Que cada cual se administre como pueda. Un poco desbarajuste, la verdad.

Y aquí, nosotros, sus padres. Y pensar que alguien nos puso en duda... Ayer les decíamos que deberían crear un horario, una norma que les guiara cada día, algo que les sacara de la rutina diaria. Pueden reírse, sí. Hablar de sacar de la rutina con lo que nos queda por delante. Un mes, seguro. Seguro que un mes. Pero salvando las ocho de dormir, necesitamos que las dieciséis restantes sean eso, un motivo para estar, para ver que al final seguro que merecerá la pena tantas horas de encierro obligado.

Pero el esfuerzo de estar nos corresponde a nosotros. Tendremos que aprender a inventar cada día. Tendremos que sugerirnos nuevas formas de compartir espacios. Tendremos que redescubrirnos a nosotros mismos como lo mejor que tuvimos en la vida. Lo mejor de nuestras vidas. Para Pablo, todo lo mejor está en la recompensa de poder ver los vídeos de fútbol que su entrenador Norberto le ha enviado. Clases de aprendizaje. Teórico, pero aprendizaje. Una ilusión cada día.

Para aprendizaje práctico sólo nos queda la pobre bici estática. Mínimo cada uno, treinta minutos. Sumamos y se nos va entre tres y cuatro horas diarias. Todos nos preguntamos si aguantará el encierro. Bueno, miento. Sobretodo se lo preguntan mis hijos y mi mujer cuando soy yo el que está montado en ella. Pablo piensa que una mañana encontraremos que se ha tirado por la ventana. Yo creo que un gobierno que pensó en regular la apertura de peluquerías, quizá debería haber pensado también en la reposición familiar de estáticas...

El que más nos preocupa es el mayor, Nacho. Segundo de Bachiller y una selectividad incierta de contenidos, de materias, de pruebas. Obligado a estudiar desde por la mañana porque esa es la norma irrenunciable de edad y curso, pero sin saber a ciencia cierta lo que finalmente pasará. Si ya antes había dudas, imaginaos ahora. A veces me pregunto de qué pasta estamos hechos los mayores. Habría que haberles explicado tanto para que tomaran sus propias decisiones...

Estamos todos. En casa. Sin perro. Será difícil, pero no hay otra. No sé si creceremos, si llegaremos a decir aquello de "prueba superada". Sólo sé que dentro de poco más de una hora saldremos todos al balcón, a nuestra cita de las ocho de la tarde. Saludaremos a nuestros vecinos, aplaudiremos a rabiar, el corazón volverá a encogerse... y sabremos que no estamos solos. Que no estamos solos. Que no estamos solos.

Después vendrá lo peor. Nos pondremos el pijama, y veremos el telediario, las cifras, la maldita curva que sigue creciendo y creciendo. Y otra vez se encogerá el corazón. Una vez más. Quedan tantos por salvar... hasta ahora nadie cercano. Los abuelos solos, bien alejados de cualquiera que les pueda contagiar. Los primos, los titos, el Whatsapp, a lo sumo un vídeo para verse, es inevitable... pero todos bien, que es lo que cuenta.

Y mañana más. Mañana, seguro que más...