Día 56: Volver con los abuelos

Se enfadan. Nacho, el mayor, los llama todos los días. No es suficiente. Están enfadados. Sesenta días son muchos. Les dieron todo. Y cuando nos tocó ejercer de padres, ellos a escondidas guiñaban y quitaban hierro a nuestras regañinas. Pero hoy no. Hoy hay un virus que ocupa la calle, hay un virus que ocupa la vida. Creímos que apenas serían unos días. Los convertimos en una eternidad. Sobretodo para quienes amanecen a diario en la necesidad de no perder un ápice de tiempo del que les queda.

Lo bueno es que mis hijos y sus abuelos pasan el día quejándose por teléfono. El virus ha generado muchas cosas. Pero ésta es insufrible. Los pequeños sueñan el día que podrán abrazarlos, jugar a las cartas, guardar silencio porque el abuelo está dormido, bañarse con ellos en la Caletilla o en el Peñón… Los pequeños aún no terminan de creer que un día prohibimos, a unos y a otros, volver a verse, que hoy andan cojos sin su abuela y sin su abuelo.

Encerrados entre cuatro paredes. El abuelo se rebela. No quiere salir a pasear. Hizo de su vida un paseo, un eterno paseo, pero hoy echa el freno. Sus vidas van más deprisa, y necesitan sentir que los días no se van de vacío. Les pilló de lleno. Los días que al jubilarnos recibimos en herencia sin carga para disfrutar con ellos, pasan hoy de vacío. Ahora no hay trabajo que agobie, ni responsabilidades, ni noches sin dormir, ni preocupaciones… ahora sólo había cariño, alegría, camaradas... ahora sólo amor de veinticuatro horas… ahora vino el virus…

El pasillo es largo sólo para dos. Muy largo. El móvil de la abuela cumplió su finalidad la primera fase del confinamiento. Pero ahora no compensa. Necesitan ver, tocar, oír de su voz la última chaladura de sus nietos, las buenas notas del cole, que confiesen a escondidas a la abuela que ya tienen novia…. Son muchos nietos. Doce. De todos los colores y edades. Ahora se hace largo un pasillo siempre ocupado que desde Marzo ocupan dos. Su consuelo es el verano, que quedará Almuñécar para recuperar lo que no viven hoy. Únicos. Irremplazables. Los unos y los otros.

Nuestros hijos tendrán mucho que agradecerles. Nunca fueron sus padres. No les imponen reglas. Sólo valores. Cómo fueron, será la lección de vida que llevarán consigo nuestros hijos en sus recuerdos. Decía José Luis Borges que "lo esencial es indefinible. ¿Cómo definir el color amarillo, el amor, la patria, el sabor a café? ¿Cómo definir a una persona que queremos? No se puede". Es una etapa de la vida y este virus casi consigue que nuestros hijos pasen de puntillas por ella. ¿Ven? La Fase 0 y la Fase 1 también tenía mucho de vida en ello. De reencuentros, de hogar, de restañar heridas, de cuidados, de ternura, de volver a recuperar aquella arrugada mano que siempre anda tendida…

Pilló desprevenido al gobierno. También a nosotros. No supimos despedirnos. Dejarles en la tranquilidad que todas las noches, cuando el día les vence, sus nietos duermen pensando en ellos. Que les echan mucho de menos.

¿Lo bueno? Aún les queda mucho por vivir juntos…