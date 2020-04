Día 36: Los ancianos viven

Qué injustos podemos ser en ocasiones. Sin querer serlo. Simplemente, porque no me di cuenta. Simplemente, porque faltó mucho de sensatez en el confinamiento. Mea culpa. Quizá por ello hoy, como decía el poeta, me duele hasta el aliento de sentir que fuimos injustos, que sólo quisimos ser cabeza, y que también debimos ser ombligo. Y mientras, páginas vacías, páginas en blanco, páginas en las que ya no se oye ni el aire, ni la tormenta, ni se adivina si alguna vez volverá a lucir el sol. Eso sí. Nos convertimos en el escuadrón de las soflamas, de la reivindicación, de la soberbia, de la exigencia. El alma, que en ocasiones es así...

Me llegó ayer en un WhatsApp. Un buen amigo planteaba reflexiones idénticas a las que compartí en este diario. Solo que yo hablé de niños. Él cambió la imagen. Un silencio se hizo en mis adentros mientras leía y me sentía poseedor de grandes dosis de injusticia. Hablaba de mayores, de ancianos, de necesidades, de desasosiegos, de quebrantos. Me decía que somos sociedad, que el ser humano es un ser social. Que necesitamos socializarnos. Que desde que el mundo es mundo, es lo que nos diferencia del resto de animales. Lo solicité para nuestros hijos ayer. Les permitirán acompañar a la compra a uno solo de sus progenitores. El tema da para mucho. Omito la respuesta de mis hijos al respecto.

Pero vuelvo con lo que decía mi buen amigo. Igual que no nos alivia a quienes salimos a trabajar saludar de lejos, o despachar con algún compañero desde la puerta de su oficina, tampoco aliviará a un anciano nada que no sea ver a sus hijos o a sus nietos, siquiera sea por turnos. Y ver a todos, no a uno sólo, excluyendo los demás. Eso no les alivia. Estas modernas celdas de aislamiento, al final, terminan siendo eso, celdas. Sólo celdas. Curioso. No es comparable, pero el Reglamento Penitenciario sólo permite el aislamiento para castigo de faltas muy graves por un periodo máximo de 14 días. Aquí llevamos treinta y muchos días.

Mi amigo me conmocionó. Me dejó pensando en los ancianos. En su soledad. En el vacío con que pasan sus días. En la vida que les resta. Por un momento cerré los ojos y los vi. Los vi solos, sin compañía, aquietándose a su destino. Nada levanta su mirada de una ventana que siempre exhibe el mismo cuadro de quietud y monotonía. Un día y otro. Un día y otro. Con suerte, estarán acompañados de quien siempre hizo camino a su lado. Pero si no, dibujarán su imagen entre recuerdos, preguntándose cómo fue, dónde está, si aún los espera...

No debemos cercenar el derecho a escribir las últimas páginas de sus días como les gustaría hacerlo. No podemos permitirnos el lujo que sus últimas páginas se emborronen, que no puedan mirar al cielo sintiendo que están las estrellas que deseaban, que les siguen acompañando. Porque no fuimos capaces de abrazarlos, de hacerlos sonreír a estas alturas del maldito confinamiento. Sólo necesitaban aliento, apoyo, un beso y una mano para caminar. Quieren ver a sus familias, a sus hijos, a sus nietos. Quieren verlos ya.

Y no se trata de aplaudirles a las ocho. Ni recordarlos en las ruedas de prensa del telediario. Necesitan sentir que siguen vivos. Que les queremos. Que seguimos. Que seguiremos juntos. Hasta donde decidan llegar. Sólo hasta donde decidan llegar.