Día 37: el frío de abril

Lo que a todos. Que en estos días, aunque estemos en Abril, hay que taparse, no sea que la gripe te pille confinado y con el culo al aire. Hace frío. El domingo, incluso se llenaron de vaho las ventanas y casi no dejaban ver que nada transitaba por la carretera. Es curioso. Me dio por dibujar las calles de Granada. Mesones resbalaba. Las calles vacías. En un soportal de Puentezuelas una caja llena de ropas viejas y raídas. Nueve de la mañana y sereno. El alma aún tiembla de frío. Los diarios no dicen nada, pero imagino que, a pesar de que las calles siguen desiertas, no habrá nadie pernoctando en los soportales.

Definitivamente gestión económica de la epidemia nos devolverá estampas aún más duras que las de la crisis anterior. Volveremos a una economía de subsidio, a las pagas, a limosnas que apenas sirven para mirar más allá del trozo de ciudad que les separe de Cáritas o del Banco de Alimentos. Y las calles volverán a ocuparse de personas a las que su vida apenas les permitirá levantar la vista del suelo; de personas a las que el día a día sólo les impondrá por toda obligación procurar el sustento de los suyos. Sólo eso. Y será difícil. Pero no habrá otra cosa a su alrededor que merezca.

Me faltó cerrar los ojos y vernos a nosotros. A lo mejor un día la historia nos devuelve la razón y la cordura, y dejamos de construir estrategias políticas con su desgracia y fracaso. Porque su fracaso, es también el fracaso de quienes creemos que toda nuestra tarea social está en conseguirles hoy un alimento. Lo digo por todos los que bajo propuestas que tapan vergüenzas, solo resumen el fracaso de quienes no elevamos nuestras miras. Se trata de trabajar, de procurar trabajo. Se trata de utilizar una mano para sujetar y cobijar a los que caen en desgracia, mientras con la otra procuramos no pierdan un ápice de su dignidad. No se trata de rentas mínimas. Esa no es mi sociedad. Es verdad que en ocasiones no hay más remedio. Pero son un parche. Sólo un maldito e injusto parche. Necesario

Si dejamos a algunos seguir con esa gestión económica como su propuestas estrella, tendremos muchos frutos de ese parche. Tendremos muchos granadinos de comedores sociales, de centros de asistencia, de casas de acogida. Hace dos siglos, Benjamín Franklin afirmaba que el mejor medio de hacer bien a los pobres no era darles limosna, sino hacer que pudieran vivir sin recibirla. A día de hoy, sus palabras no pierden un ápice de vigencia. Dos siglos después, hay quienes no se dan cuenta. Y muchos están en el ala del gobierno.

Cuando Granada pierde, pierde más que ninguna otra ciudad. Pero también cuando gana, gana más que ninguna. Me gustaría que nuestros cristales permanecieran sin vaho, que nos dejaran ver el sol, que nos preparáramos para ocuparnos, no sólo de quien apenas tiene, sino de quienes deben recuperar su trabajo perdido. En ello va su dignidad. Esa, y no otra, debe ser la Granada del futuro.

Mientras nos preparamos, hoy hace frío…