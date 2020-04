Día 31: los hijos piden paso

Tengo un amigo periodista. Se llama Alejandro. Alejandro Molina. Lo conocí en tiempos de Universiada. Era joven, y como los que comienzan, rebosaba ilusiones. Formando familia en aquel entonces. Le perdí la pista, aunque debe ser vecino mío. Lo sigo (y lo seguiré, doble lectura) por Facebook. Por aquí le leo, con una entereza que a veces me sorprende. Le da igual que le entren por la derecha o por la izquierda. Dice lo que piensa y ya está. No hay más. Hoy, como padre de no sé cuántos hijos, responsable de su cuidado y confinamiento, responsable de su educación y convivencia, reclama lo que muchos, con miedo por la incertidumbre, pensamos. Que si no sería bueno, aunque sea a solas, dar a nuestros hijos un paseo por el campo. Que si no sería bueno, matriculas pares un día, impares otro, llevarlos al mar, a la orilla de la arena, hacerles sentir que la casa no es el final ni lo que proponemos para su vida a partir de ahora…

Alejandro cita un artículo de El País titulado El coronavirus no se ceba con los niños, el confinamiento sí. Habla de ansiedad, de obesidad, de estrés en los menores consecuencia del confinamiento, Del informe que Sanidad ha encargado a la Asociación Nacional de Pediatría para estudiar las salidas de los menores. De autonomías como la gallega, la aragonesa, la cántabra -todas de distinto signo ideológico-, que ven con buenos ojos permitir algún tipo de salida, aunque sea muy controlada y cerca de casa. Opinable. Como siempre, todo opinable.

Lo no opinable y sí condenables por absurdas son las respuestas obtenidas. Una muestra: "¿Ansiedad, obesidad y problemas educativos para los más pequeños? ¿Y dónde están los padres que son los que tienen que educar para evitar todo eso? ¿Dejándoles maquinitas para estar más tranquilos? ¿Dónde están los padres que aprovechan esos días para enseñar cocina sana para evitar la obesidad? ¿Dónde están los padres que juegan con sus hijos, y hacen actividad física en un metro cuadrado y hablan con ellos para evitar la ansiedad?

Comprenderán que ante una zarandaja así, se nos quede el cuerpo cortado, pensando qué mal habremos hecho para no enjuiciar las salidas perrunas y sí que los niños puedan salir un rato y ver, oler, tocar… sol, estrellas, campo mar, paisaje... No digo permanecer. Digo verlo. Sentir si hace aire o no. Mojarse con la lluvia. No sé si alguno de nosotros, con padres buenísimos, los castigaron treinta días sin salir. Si lo hicieron, debió ser muy duro.

Pierden referencias de niños. Ya las han perdido. Las que le hacen crecer conforme la edad que tienen y no ser viejos achicados. Necesitan de contactos, de secuencias de vida que les ayuden a estar, a desarrollar esquemas sociales. Ya sé que, a diferencia de los perros, hacen sus necesidades en casa; pero merecerían, dos o tres días a la semana, pasar a la categoría de libertad vigilada durante unas horas. Con el compromiso, acaso, de no acercarse a dos metros a nadie, o hacer de camino la compra… el que sea, el que le pongamos.

Pedir esto, no es de mal padre. Ni de mal educador. Se lo aseguro. Soy del montón. Como todos. Hacemos deporte, estudiamos, alguna receta de cocina... un padre apto. Pero después de treinta días, ¿qué?

Al final será lo de siempre. No molestan. No protestan en público. No pasa nada. Otro mes más…