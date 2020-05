Día 58: Los niños estamos hartos

Un día más en cuarentena y nos dan varias noticias. Los niños nos ponemos muy contentos para ver qué noticia será, pero al final es que va a hablar otra vez el Presidente del Gobierno, para qué, para que nos diga una parrafada de las suyas. El otro día mamá contaba que había escuchado que Carlos Herrera hablaba de la rueda de prensa de Pedro Sánchez cuando decía lo de los horarios de salida de la gente, pero vamos que se tiró una hora y media hablando de eso y Carlos decía "pero vamos a ver, no es más sencillo coger y decir cada horario de la gente y punto. Y además no tienes que hablar de ti porque tú no has hecho nada por los niños en estos sesenta días pero que vais hacer ahora. Y nos dejas las horas de más calor".

Bueno poniéndonos en serio ya, creo que los médicos se contagian por culpa de los políticos porque son tontos, porque por mucho que digan que esto va a mejorar, no. No va a mejorar si vosotros no hacéis algo. Poneos las pilas. Y sobretodo, hacedlo en serio. Luego ya habláis de vuestras cosas y echáis las charlas del siglo. Tenéis que hacer algo, porque si no el mundo se echa a perder. Ahora sí da igual de qué naciones seamos. Lo que importa es tirar de esto palante que somos fuertes. Y ahora que ya me he desahogado quiero dar las gracias a los sanitarios, agricultores, ganaderos, dependientes de los supermercados, fabricantes de comida, taxistas… pero por favor, no os olvidéis de nosotros. También los niños ayudamos, como quedándonos en casa ayudando a papá, a mamá. Hasta a los sanitarios, porque nos cuidamos para que no entre el virus en casa. Y nos lavamos las manos siempre.

Es muy aburrido. Hacer deberes, comer, dormir, ver la tele, gimnasia y tomar el sol. AsÍ llevamos 60 días. Y me aburro. Tengo ganas de ver a mis amigas y de estar con ellas. Algunas veces quedamos para vernos en TikTok. Pero no es lo mismo. Bueno, y a mis abuelos a mis primas, a mis titos. No sabemos cuánto queda. Al principio también salíamos por las tardes a las siete a aplaudir. Pero ya hace tiempo no sabemos qué es lo que hay que hacer. Bueno, yo y mis hermanos les seguimos dando las gracias.

Para terminar, les pido que vamos a dejarnos de tonterías de que la fase 0, la 1 o la 2. Hasta que los sanitarios digan que ya se puede salir, salimos. Y además, Pedro Sánchez es médico? Y la ministra no, no? Entonces. No son nadie para decir que si podemos salir ya.

Y con esto y un bizcocho hasta mañana a las ocho. ¡Ah no, que no se puede! Pues adiós.

Firmado: Cayetana Luque Marti."

Lo encontré ayer en mi mesa. Ellos, los hijos, también hablan en casa.