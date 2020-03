Día 5: todos premiados

Por fin. Llegó el viernes. Justo una semana desde que volvieron del cole, soltaron carteras, lavaron uniformes, y despidieron amigos, familia, abuelos… Una semana justo. Son unos campeones. Cayetana ha preparado para hoy un acto de entrega de medallas. Esta semana será ella la campeona. Es la más pequeña, pero le da tiempo a todo: hacer deberes, ayudar en casa, cocinar, y, por si fuera poco, eterna recadera. Hasta que crezca. Hoy toca premiar. El premio por quedarse en casa. El premio por ser primeros en entender que no es una situación cualquiera, que estamos en un estado de alarma. No discuten. Lo entienden, a pesar de las noticias que revelan en imágenes que no todos cumplieron su compromiso social. Pero creo que las cifras del coronavirus no engañan, y proponen acabar ya con las tonterías, con las chulerías, con los valientes de la calle, con los inconscientes que exponen a la población al contagio, mientras familias enteras permanecen, permanecemos, sin salir de nuestras casas. Y lo más triste: sin saber cuándo volverá la normalidad.

Veo a Nacho, a Pablo, a Cayetan, y en ellos reflejados todas nuestras familias. Tantos y tantos padres sin ofrecer respuesta alguna. Ayer hablaba de reinventarnos. Hoy reclamo nuestro premio. Cuando todo esto termine, reclamaré nuestro premio, el aplauso social, el orgullo de haber vencido al virus gracias a nuestro granito de arena, a la responsabilidad de familias que supieron obedecer, a quienes respondimos concienciándonos y hoy, en la compañía de todos, nos sentimos consolados.

Se acabó el juego. Hablamos de algo muy serio. Hay preceptos penales que definen el tipo de quienes contribuyen a su propagación. El artículo 205 del Código Penal castiga con hasta dos años al que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. La pena tiene muchas funciones. Una de ellas es, para entendernos, la ejemplificadora. Vamos, que te acuestes sabiendo lo que te puede caer si no obedeces la norma. Pues bien, quizá haya llegado el momento de avanzar un pasito más, y a esta curva epidemiológica cada día más empinada, no le baste ya con simples multas, y necesite de alguna propuesta de detención y enjuiciamiento penal.

Prometí guardar silencio sobre la irresponsabilidad absoluta de este gobierno, sobre su falta de previsión, sobre su imperdonable descuido. Guardo silencio, pero seré el primero en pedir responsabilidad y dimisiones cuando todo termine. Seguro. Mientras, me ocupo de hablarle a mis hijos de un pueblo. Un pueblo sin himno, sin bandera que les una por culpa de quienes se dedican a hacer política con ello obviando lo que debían representar. Pero les enseño que, a pesar de ello, somos un gran pueblo. Porque pueblo es quien en el siglo XIV supo reconstruirse tras una peste negra que en Europa asoló más de un tercio de la población. Porque pueblo es quien afrontó con desigual fortuna en sus territorios las epidemias del siglo XVII, o las de comienzos del XIX. Porque pueblo es quien tendió la mano para construir este estado, olvidando el lado de la raya donde estuvimos. "Y un pueblo será, Nacho, Pablo y Cayetana, quien finalmente vuelva a ganar, seguro, esta dura batalla. Y ese pueblo tiene un nombre: España".

Y tendréis el derecho de disfrutar con orgullo de la victoria. Porque formáis parte de ese gran pueblo. Ese será vuestro merecido premio