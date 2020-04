Días 33 y 34: Llueve

Llueve. Llueve detrás de los cristales. Y estar tarde va camino de convertirse en la tarde tonta. Todo es excusa para reeditar sucesos de mi vida. ¿Ven? Sólo referir lluvia y me acuerdo de Serrat, de un concierto en el Isabel La Católica donde, para quien quiera recordar y compartir emociones, se fue la luz y nos cantó con su guitarra sólo en el escenario. O el nevazo que cayó subiendo al Manuel de Falla para que Presuntos Implicados nos diera su último concierto en un escenario de Granada. Ellos solos. Con sus guitarras. Nada más. El formato de concierto era muy simple. No había orden. La gente levantaba la mano, pedía una canción y ya está. Aquella tarde los vimos decir adiós. Había gente sentada hasta en el escenario…

Rosa López. Un día, también en el auditorio, se atrevió a interpretar dos o tres temas de blues en un concierto de la Blues Band de Granada. De ahí a una gira de blues, con llenos en todos los escenarios donde estuvieron… para oír el mejor blues que nunca se escuchó de la mano de unos granadinos. Aquí, hasta cuatro conciertos por la demanda de localidades. Y eso que en aquellos tiempos, no se vendían entradas por internet. Las colas… Aute, un concierto memorable en la plaza de toros. La Orquesta ciudad de Granada con su clásico de El Mesías de Häendel. Las giras del circo del Sol. Los grandes conciertos…

Es una sacudida. No estamos en nuestras casas esperando que vuelva la normalidad. Ojalá. Entonces habría recompensa: la normalidad. Pero no es así. Cuando pongamos un pie en la calle, más de uno no sabremos qué hacer. Todo habrá cambiado. Nuestra vida social ha cambiado. Cómo haremos. No podremos ver a nuestros amigos, saludarlos, tomar un café… total, para hacer todo eso a dos metros, seguimos viéndonos en la pantalla del ordenador. Esta es mi desescalada. Saber cómo afecta el coronavirus a lo elemental de nuestro día a día. Sé que el café que desde hace quince años me tomo con Emilio y Mayte, no sé cuándo ni cómo lo volveré a hacer. Me da pena. Forman parte de mí y de mi familia. Y cómo esperar la salida de nuestros hijos del cole. Cómo hacer para estar a dos metros del resto de padres. ¿Y la ratio escolar? ¿Y los profesores? ¿Cómo permanecer a dos metros y consolar niños que una mañana a las nueve lloran diciendo mamá, mamá, mamá? ¿Cómo enseñar a ser personas? ¿Qué vamos a hacer?

Desde ayer parece que espectáculos, negocios de restauración, colegios… todo va a en el tramo final de la desescalada. En el fondo creo que es porque no saben qué hacer, porque no tienen una solución decidida. No hay solución social para ello. Y esa pelota no corresponde lanzarla al empresario privado. Ya hubiera querido el Sr. Iglesias. No me preocupa cuándo va a llegar. Muy tarde. Pero temo en qué vamos a convertirnos. Si éramos una sociedad autista, imaginaros. A veces pienso que es la excusa perfecta para una sociedad como la nuestra. Una sociedad que olvidó el cariño, la entrega, la comunión, y ahora encuentra su excusa. Qué quedará de nosotros. Y qué sociedad propondremos a quienes reciban esta herencia envenenada.

Nosotros ya vivimos. Tendremos recuerdos. Podremos sonreír con solo cerrar los ojos y recordar lo que tuvimos. Hoy llueve, y recuerdo a Serrat en el Isabel la Católica. Sin luz. Con su guitarra. Y un hilo de voz.

Se lo contaré a mis hijos… se lo debo contar…