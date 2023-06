Entre el 10% y el 15% de españolas en edad reproductiva padecen endometriosis. Se trata de una enfermedad que aparece cuando el endometrio, es decir, el tejido que reviste el útero, crece fuera de él y se asienta en otra parte del organismo, normalmente en la cavidad pélvica. Los síntomas principales son el dolor y los problemas reproductivos que pueden derivar en esterilidad, pero también puede aparecer dolor en las relaciones sexuales, en las menstruaciones y en la pelvis. Sufrir un signo u otro dependerá de dónde se sitúe el tejido endometrial.

A día de hoy se desconoce la causa de esta patología, pero lo que sí se sabe es que un diagnóstico precoz es importante para iniciar un tratamiento. Sin embargo, no es sencillo, y el diagnóstico de la endometriosis puede retrasarse entre 5 y 10 años desde los primeros síntomas. Además, es una enfermedad difícil de predecir, a veces vuelve a aparecer, su progresión es incierta y no existe una terapia totalmente efectiva para su curación. El objetivo del tratamiento es aliviar el dolor y normalmente se emplean anticonceptivos orales o los tratamientos hormonales. Pero en casos severos o cuando los tratamientos hormonales no son eficaces puede ser necesaria la cirugía.

Tal y como señala la doctora Alicia Hernández, coordinadora de la Unidad de Endometriosis y de la Unidad de Ginecología Oncológica del Hospital Universitario La Paz, ante la mínima sospecha o cualquier dolor de regla que no cede con antiinflamatorios y mayor del que se puede soportar, hay que ir al ginecólogo. La especialista acudió a ¿Qué me pasa doctor? para abordar la endometriosis, ya que la unidad que dirige la Dra. Hernández es referencia nacional para el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. En ella, se realiza un abordaje multidisciplinar de la endometriosis. El eje principal del proceso asistencial es conducido por ginecólogos, que son quienes realizan la orientación diagnóstica y las pruebas complementarias necesarias. Estos especialistas se apoyan en ginecólogos de la unidad de reproducción, unidad del suelo pélvico y unidad de ecografías cuando es necesario. Además, las pacientes tienen contacto con la consulta de enfermería de la unidad cuando así lo necesitan, en la que se realizan cerca de 200 cirugías al año, lo que supone un porcentaje pequeño del total de pacientes que reciben tratamiento. Los casos de las pacientes que se prevén especialmente complejos desde el punto de vista quirúrgico, así como los que van a precisar la intervención de otras especialidades quirúrgicas, son presentados en el comité multidisciplinar de cirugía pélvica, que se reúne para examinarlos.

Tal y como señalan desde esta unidad de endometriosis existen algunos bulos en torno a la enfermedad. Como que la endometriosis se cura con el embarazo o extirpando el útero, una afirmación falsa. Además, tampoco los síntomas dependen del grado de endometriosis, ni los anticonceptivos son peligrosos.

Finalmente, los hábitos de vida saludables como una adecuada alimentación y ejercicio físico ayudan a paliar los síntomas. Es lo que hay. Seguro.