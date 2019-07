Epístola a una mujer

Cuando te recuerdo, amor, no sé si estoy oyendo la música de Mahler o leyendo un poema de Charles Bukowski. Contigo, los segundos de las horas eran armonía en el silencio cómplice de la madrugada. Mientras el alba marcaba los minutos exactos de una metáfora, recién salida de la almohada, una rima rilkeana nos decía que yo existía, porque tú me imaginabas. Al soñar, Las meninas eran el lienzo mirífico ante el que nos desnudábamos, sin que entre tu cuerpo y el mío cupiera una sola interjección. Al pensar en ti, la noche becqueriana me hacía volver a los artículos de Larra y a una literatura, que, en el periódico, era la más fecunda, la más valiente: la única que se quitaba la máscara. Alguna vez, creí que tú y yo, al llegar al orgasmo, estábamos escribiendo en las páginas en blanco de una antología, que podríamos publicar, sin fecha, al pasar los años, y volviéramos a pasear, cogidos de la mano, por las avenidas del mundo. Cuando me acuerdo de tu sonrisa de Gioconda, opino que Machado y Juan Ramón son los poetas del intelecto y Baudelaire y Mallarmé, los del misterio.

Pasa el tiempo y aquellas escenas en la habitación, donde el sol entraba por una rendija, se hacen cine y arte. Aunque tú no eras María Schneider, ni yo Marlon Brando, sino, más bien la Ingrind Berman y el Humphrey Bogart de Casablanca, en el flashback permanecía El último tango en París. En la ausencia del olvido, la noche desciende. Ni tú te pareces a Lauren Bacall, ni yo, a Robert Redford, mas, en algún momento, hemos corregido las erratas de la novela cervantina. Volvía a leer a Jane Austen, con un cigarrillo clandestino en una mano y una copa de bourbon en la otra, mientras tú te preparabas un gin tónic, con el mismo color que una lágrima mía. Cuando desfilaban las horas, unidos y encendidos, mirábamos, fijamente, el reloj, como si fuera el de Gary Cooper. La pasión hacía que tú te parecieras a Grace Kelly y o, al mítico actor, agónico y enmudecido el tictac del minutero; el cual atormentaba como un manuscrito, abandonado en la soledad de una sola frase. ¡Con cuánto amor lo hacíamos, revolcados en aquellas sábanas, que escuchaban las palabras como la literatura, la cual cae en el olvido para después recuperarla! Un misticismo de amor, llama viva que prologa y narra un relato, busca la respuesta en las metáforas, que ni la filología ni la lexicografía saben interpretar. ¡Velázquez ha muerto! Yo sigo vivo, pero sabiendo que la vida corta como un cuchillo. Y que los desalmados pernoctan en el barro callejero. Con su espuria miseria.